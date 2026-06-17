شركة تونس للطرقات السيارة تتابع استعداداتها للموسم الصيفي وتؤكد جاهزية مختلف مصالحها

أكدت شركة تونس للطرقات السيارة جاهزيتها واستعدادها للموسم الصيفي عبر اتخاذها جملة من الاجراءات لتامين انسيابية افضل لحركة المرور على الطرقات السيارة خاصة في الموسم الصيفي الذي يتزامن مع موسم الاصطياف والسهرات بالمهرجانات الصيفية وكذلك بمناسبة عودة التونسيين بالخارج.وأشرف الرئيس المدير العام لشركة تونس للطرقات السيارة، في هذا الاطار، على اجتماع عمل دوري خُصّص لمتابعة مدى جاهزية مختلف الهياكل والمصالح التابعة للشركة استعداداً للموسم الصيفي، وذلك بحضور رؤساء الأقاليم ومديري الإدارات المركزية والجهوية حضورياً وعبر تقنية التواصل عن بعد.ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماعات الدورية السابقة وتقييم تقدم الاستعدادات الميدانية والفنية والتنظيمية على كامل شبكة الطرقات السيارة، بما يضمن حسن سير المرفق وجودة الخدمات المسداة لمستعملي الطريق.وتناول الاجتماع مختلف الجوانب المرتبطة بارتفاع الكثافة المرورية المنتظرة خلال الفترة الصيفية، خاصة على مستوى محطات الاستخلاص، حيث تم التأكيد على ضرورة ضمان انسيابية حركة المرور والحد من فترات الانتظار وتحسين ظروف الاستغلال بمختلف المحطات.كما تم استعراض مدى جاهزية الموارد البشرية والتجهيزات الفنية، إلى جانب تعزيز فرق الصيانة والتدخل والسلامة ومتابعة تنفيذ برامج الصيانة الوقائية للبنية التحتية والتجهيزات، فضلاً عن معالجة النقائص المسجلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوزها.وفي جانب السلامة والوقاية، شدّدت الشركة على تكثيف عمليات قصّ وشذب الأعشاب الجافة على حافة الطريق السيارة وبمحيط المنشآت التابعة لها، وإنجاز ممرّات عازلة للحرائق بالمناطق المتاخمة للأراضي والمحاصيل الزراعية، بهدف الحد من مخاطر انتشار الحرائق وحماية مستعملي الطريق ومحيطه.وأبرز الرئيس المدير العام، خلال الاجتماع، أهمية مواصلة العمل الميداني بالنّسق المطلوب وتسريع تنفيذ الإجراءات الوقائية والاستباقية، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والهياكل الجهوية والمركزية لضمان نجاعة التدخلات واستمرارية الخدمات في أفضل الظروف.وتندرج هذه المتابعة الدورية، وفق الشركة، في إطار الاستعداد لتأمين موسم صيفي آمن على كامل شبكة الطرقات السيارة، بما يضمن سلامة وراحة مستعملي الطريق والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.