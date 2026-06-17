مشروع فيلم "لاشاماد" للطفي عاشور يُشارك ضمن منصات أيام عمّان لصُنّاع الأفلام

تم اختيار مشروع الفيلم الروائي الطويل التونسي الفرنسي "لا شاماد La Chamade" للمخرج التونسي لطفي عاشور للمشاركة ضمن منصّات أيام عمّان لصُنّاع الأفلام، وذلك في إطار الدورة السابعة من مهرجان عمان السينمائي الدولي التي ستنتظم من 26 جويلية إلى 3 أوت 2026 بالعاصمة الأردنية تحت شعار "ما وراء الإطار".وسيُعرض هذا العمل الذي يُنتجه الفرنسي "سيباستيان هوسينو" أمام خبراء ومهنيين في مجال السينما، وذلك ضمن قائمة تضم 10 مشاريع أفلام عربية في مرحلة التطوير من الأردن ومصر ولبنان وسوريا وليبيا والمملكة العربية السعودية، وتم اختيار هذه الأعمال من ضمن 154 مشروعا قدمت ترشحها، وذلك حسب ما ورد في نشرية المهرجان.وسيقدم صناع الأفلام التي تم انتقاؤها مشاريعهم أمام لجنة تحكيم تضم مهنيين من قطاع السينما، حيث سيتم تقييم رؤاهم الفنية ومدى أصالة أعمالهم، تمهيدا لمنحهم جوائز مالية لدعمهم.وبحسب بسام الأسعد، مسؤول تطوير الصناعة والابتكار والشراكات الاستراتيجية في مهرجان عمان السينمائي الدولي ومدير أيام عمان لصناعة الأفلام، فإن هذه الدورة تعكس نمواً ملحوظا من حيث عدد المشاريع وجودتها، كما تتناول موضوعات متنوعة من بينها تأثيرات التنقل، وثقل الذاكرة، وهشاشة الانتماء.وإلى جانب جلسات عرض المشاريع، سيتضمن برنامج أيام عمّان لصناعة الأفلام ورشات ماستر كلاس، ودورات تدريبية، وحلقات نقاش تهدف إلى تعزيز التعاون والتطوير المهني لدى صناع الأفلام العرب.خ س