تونس تحتضن ندوة دولية لاعداد أول بروتوكول وطني للتكفل الطبي والقضائي والنفسي بضحايا العنف الجنسي

تنتظم يومي 18 و19 جوان 2026 بالعاصمة ندوة دولية بعنوان " نحو بروتوكول وطني للتكفّل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسي"، بمبادرة من الوحدة الطبية القضائية بالمستشفى الجامعي شارل نيكول، تحت إشراف وزارة الصحة وبالشراكة مع مشروع "صلة"وتهدف هذه التظاهرة، التي ستحتضنها إحدى النزل بالعاصمة، إلى وضع اللبنات الأولى لأول بروتوكول وطني يهدف إلى توحيد الممارسات المتعلقة بالتكفّل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسي، بما يتماشىمع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.ومن المنتظر، أن يشرف وزير الصحة على افتتاح أشغال الندوة بحضور سفراء الاتحاد الأوروبي ومملكتي بلجيكا وإسبانيا بتونس، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء الوطنيين والدوليين وممثلي المؤسسات المعنية.وسيشارك في الندوة مختصون من تونس وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا والمغرب وسويسرا، فضلا عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات ريم السالم التي ستقدم مداخلة حول التحديات والآليات الدولية المتعلقة بحماية ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.ويأتي تنظيم هذا اللقاء بدعم من مشروع "صلة" المخصص لمكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي في تونس، وهو برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج دعم الإدماج الاجتماعي، وتتولى تنفيذهالوكالة البلجيكية للتعاون الدولي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بالشراكة مع مؤسسات عمومية ومنظمات من المجتمع المدني التونسي.ويعمل المشروع على تعزيز آليات الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وتحسين خدمات التكفّل بالضحايا، من خلال مقاربة تستند إلى حقوق الإنسان وتدعم التنسيق بين مختلف المتدخلين في المجال الصحي والقضائي والاجتماعي