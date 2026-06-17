اكثر من 32 الف مترشح يجتازون يوم الخميس امتحان شهادة ختم شهادة التعليم الاساسي "النوفيام"

يجتاز 32 ألفا و4 مترشحين بداية من يوم الخميس 18 جوان، الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني "النوفيام"، التي تتواصل أيام 18 و19 و20 جوان الجاري.ويمثل المترشحون للامتحان نحو 18 بالمائة من مجموع تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام، البالغ عددهم 175 ألفا و24 تلميذا. وقد سجلوا تراجعا مقارنة بدورة سنة 2025، بـ1163 مترشحا أي بنسبة 3,5 بالمائة.وتقدر طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 2026-2027 في حدود 3750 مقعدا موزعة على مختلف جهات البلاد.واتخذت وزارة التربية جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة المترشحين ذوي الاحتياجات الخصوصية، تمثلت في تمكين 14 تلميذا من تضخيم الخط، وتوفير مواضيع الاختبارات بخط "البراي" لفائدة مترشح واحد، إلى جانب إسناد ثلث الوقت الإضافي لكل حصة اختبار لـ67 مترشحا.ومن المنتظر الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي يوم 6 جويلية المقبل.