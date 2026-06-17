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مونديال 2026 - ميسي يلتحق بالألماني كلوزه في صدارة الهدافين التاريخيين للمونديال برصيد 16 هدفا

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Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Juin 2026 - 08:46 قراءة: 0 د, 49 ث
      
عادل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي رقم الألماني ميروسلاف كلوزه كأفضل هداف في تاريخ كأس العالم برصيد 16 هدفا لكل منهما، وذلك بعد تسجيله "هاتريك" ضد منتخب الجزائر في افتتاح مباريات الأرجنتين ضمن نهائيات كأس العالم 2026.

وسجل ميسي (38 سنة)، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات، ثلاثية في مرمى الجزائر في باكورة مبارياته من النهائيات الحالية، معادلا الرقم القياسي المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه والبالغ 16 هدفا، قبل أن يستبدله المدرب ليونيل سكالوني.

وقع ميسي هدفه الأول في مرمى صربيا ومونتينيغرو عام 2006، ثم هز شباك البوسنة وإيران ونيجيريا (هدفان) في 2014. وفي نسخة 2018، سجل في مرمى نيجيريا.
أما في نسخته المفضلة في 2022، فقد سجل في مرمى السعودية والمكسيك وأستراليا وهولندا وكرواتيا وفرنسا (هدفان في النهائي الذي حسمته الأرجنتين بضربات الترجيح).
وفيما خاض ميسي مباراته الدولية رقم 200، بات أول لاعب في التاريخ يخوض مباريات في ست نسخ مختلفة من كأس العالم.

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