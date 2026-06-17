JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 07:16 Tunis

الأردن يخسر بثلاثية أمام النمسا في افتتاح مشواره بالمونديال

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a323bc7eebcb0.00138715_qlphnmjgoekif.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Juin 2026 - 07:16 قراءة: 1 د, 2 ث
      
ال ​استهل الأردن، ​الذي يشارك لأول مرة ‌في كأس العالم ‌لكرة القدم، ‌مشواره في البطولة بخسارة 1-3 من النمسا العائدة للمونديال بعد غياب دام 28 عاما ضمن المجموعة ​العاشرة اليوم الأربعاء.

وتقدمت النمسا في الدقيقة 20 بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء من رومانو شميد، لكن الأردن أدرك التعادل بعد خمس دقائق من نهاية الاستراحة، عندما ​وجد المهاجم علي علوان مساحة في منطقة الجزاء وسدد كرة قوية اصطدمت ‌في القائم البعيد وسكنت الشباك.

ووضع قائد النمسا المخضرم ماركو أرناوتوفيتش الكرة ⁠في الشباك بتسديدة منخفضة في ‌خضم صراع أمام المرمى في الدقيقة 69، لكن الهدف ألغي بسبب لمسة يد من زميله شتيفان بوش بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وعادت النمسا للتهديف مرة ‌أخرى بعد سبع دقائق، ⁠عندما حول يزن العرب ركلة ركنية نفذها مارسيل زابيتسر بالخطأ إلى ‌مرماه، قبل أن يحرز أرناوتوفيتش ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من الوقت المتحسب بدل ‌الضائع، ⁠والتي احتسبت بسبب لمسة يد على سليم عبيد.

ولحساب المجموعة ذاتها، كان المنتخب الأرجنتيني قد تغلب على نظيره الجزائري بثلاثية نظيفة حملت توقيع ليونيل ميسي.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331291

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Por - Rdc | | beIN Sports
 WC 2026  21:00 Eng - Cro | | beIN Sports
 WC 2026  00:00 Gha - Pan | beIN Sports
 WC 2026  03:00 Ouz - Col | beIN Sports

كل الأخبار...

07:16 - الأردن يخسر بثلاثية أمام النمسا في افتتاح مشواره بالمونديال
06:29 - هيرفي رونار : "أوصيت اللاعبين بتجاوز هزيمة السويد وبحتمية تقديم مردود مشرف امام اليابان"
06:24 - كاس العالم 2026:ثلاثية ميسي تقود الأرجنتين للفوز على الجزائر
06:04 - رئيس الجمهوريّة من القيروان : العمل مستمرّ دون انقطاع من أجل تحقيق مطالب الشعب التّونسي ، والمسؤول في الدولة لابد ان يتحمل المسؤولية كالجندي على جبهة القتال
01:51 - كاس العالم 2026: ثنائية هالاند تقود النرويج للفوز 4-1 على العراق
أمس 23:46 - وزارة الداخلية تطلق خدمات جديدة لتيسير استخراج جوازات السفر للتونسيين بالخارج
أمس 23:10 - حبوب: مرافقة فلاحين في زغوان لتثمين الأصناف المحلية من القمح الصلب
أمس 22:49 - كاس العالم 2026:مبابي يصبح الهداف التاريخي لفرنسا بهدفيه في السنغال
أمس 22:38 - نابل: انطلاق مهرجان مسرح المختبرات في دورته الخامسة تحت شعار "المسرح والفضاءات البديلة"
أمس 22:22 - بنزرت: تشديد تفعيل إجراءات الرقابة وتنظيم الانتصاب الموسمي بمختلف شواطئ الجهة
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 17 جوان 2026 | 2 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:32
19:43
16:12
12:27
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet31°
25° Babnet
الــرياح:
1.56 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-23
33°-23
37°-24
38°-25
36°-26
  • Avoirs en devises 24857,8
  • (15/06)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39505 DT
  • (15/06)
  • 1 $ = 2,93492 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/06)     1628,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/06)   29105 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>