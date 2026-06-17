الأردن يخسر بثلاثية أمام النمسا في افتتاح مشواره بالمونديال

ال ​استهل الأردن، ​الذي يشارك لأول مرة ‌في كأس العالم ‌لكرة القدم، ‌مشواره في البطولة بخسارة 1-3 من النمسا العائدة للمونديال بعد غياب دام 28 عاما ضمن المجموعة ​العاشرة اليوم الأربعاء.وتقدمت النمسا في الدقيقة 20 بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء من رومانو شميد، لكن الأردن أدرك التعادل بعد خمس دقائق من نهاية الاستراحة، عندما ​وجد المهاجم علي علوان مساحة في منطقة الجزاء وسدد كرة قوية اصطدمت ‌في القائم البعيد وسكنت الشباك.ووضع قائد النمسا المخضرم ماركو أرناوتوفيتش الكرة ⁠في الشباك بتسديدة منخفضة في ‌خضم صراع أمام المرمى في الدقيقة 69، لكن الهدف ألغي بسبب لمسة يد من زميله شتيفان بوش بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.وعادت النمسا للتهديف مرة ‌أخرى بعد سبع دقائق، ⁠عندما حول يزن العرب ركلة ركنية نفذها مارسيل زابيتسر بالخطأ إلى ‌مرماه، قبل أن يحرز أرناوتوفيتش ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من الوقت المتحسب بدل ‌الضائع، ⁠والتي احتسبت بسبب لمسة يد على سليم عبيد.ولحساب المجموعة ذاتها، كان المنتخب الأرجنتيني قد تغلب على نظيره الجزائري بثلاثية نظيفة حملت توقيع ليونيل ميسي.