كاس العالم 2026: ثنائية هالاند تقود النرويج للفوز 4-1 على العراق
سجل المهاجم النرويجي إرلينج هالاند ثنائية قاد بها بلاده للفوز 4-1 على العراق، في مواجهة مثيرة ضمن المجموعة التاسعة بمنافسات كأس العالم لكرة القدم في أول مباراة للعراق بكأس العالم منذ 40 عاما.
وجاءت ثنائية هالاند في الدقيقتين 29 و43 قبل وعقب هدف أيمن حسين مهاجم العراق الذي جاء في الدقيقة 39.
وأضافت النرويج هدفين في الشوط الثاني عبر البديل ليو أوستيجارد في الدقيقة 76 قبل أن يكمل حسين مهاجم العراق رباعية النرويج بهدف بالخطأ في مرماه في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
وجاءت ثنائية هالاند في الدقيقتين 29 و43 قبل وعقب هدف أيمن حسين مهاجم العراق الذي جاء في الدقيقة 39.
وأضافت النرويج هدفين في الشوط الثاني عبر البديل ليو أوستيجارد في الدقيقة 76 قبل أن يكمل حسين مهاجم العراق رباعية النرويج بهدف بالخطأ في مرماه في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
ملخص مباراة العراق والنرويج | دور المجموعات - كأس العالم FIFA 2026™— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 17, 2026
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