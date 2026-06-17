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كاس العالم 2026: ثنائية هالاند تقود النرويج للفوز 4-1 على العراق

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Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Juin 2026 - 01:51 قراءة: 0 د, 39 ث
      
​سجل المهاجم النرويجي إرلينج ‌هالاند ‌ثنائية ‌قاد بها بلاده للفوز 4-1 ⁠على العراق، في مواجهة مثيرة ضمن ​المجموعة التاسعة بمنافسات ⁠كأس العالم لكرة القدم في أول ⁠مباراة للعراق بكأس العالم منذ 40 عاما.
وجاءت ثنائية هالاند في الدقيقتين ​29 و43 قبل وعقب هدف أيمن حسين ‌مهاجم العراق الذي جاء في ⁠الدقيقة 39.
وأضافت ‌النرويج هدفين في الشوط الثاني عبر البديل ليو أوستيجارد في الدقيقة 76 قبل أن ‌يكمل حسين ⁠مهاجم العراق رباعية النرويج بهدف بالخطأ في ‌مرماه في الوقت بدل الضائع للشوط ‌الثاني.

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