كاس العالم 2026: ثنائية هالاند تقود النرويج للفوز 4-1 على العراق

​سجل المهاجم النرويجي إرلينج ‌هالاند ‌ثنائية ‌قاد بها بلاده للفوز 4-1 ⁠على العراق، في مواجهة مثيرة ضمن ​المجموعة التاسعة بمنافسات ⁠كأس العالم لكرة القدم في أول ⁠مباراة للعراق بكأس العالم منذ 40 عاما.وجاءت ثنائية هالاند في الدقيقتين ​29 و43 قبل وعقب هدف أيمن حسين ‌مهاجم العراق الذي جاء في ⁠الدقيقة 39.وأضافت ‌النرويج هدفين في الشوط الثاني عبر البديل ليو أوستيجارد في الدقيقة 76 قبل أن ‌يكمل حسين ⁠مهاجم العراق رباعية النرويج بهدف بالخطأ في ‌مرماه في الوقت بدل الضائع للشوط ‌الثاني.