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وزارة الداخلية تطلق خدمات جديدة لتيسير استخراج جوازات السفر للتونسيين بالخارج

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Bookmark article    Publié le Mardi 16 Juin 2026 - 23:46 قراءة: 1 د, 50 ث
      
(من مبعوث "وات" لسعد المحمودي) - في إطار الاستعدادات لموسم عودة التونسيين المقيمين بالخارج، أعلن مدير الجوازات ووثائق السفر بوزارة الداخلية معز ثابت، عن جملة من الإجراءات والخدمات الجديدة الرامية إلى تسهيل حصول التونسيين المقيمين بالخارج على جوازات السفر مؤكدا ان وزارة الداخلية والإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب تواصل العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة خلال الموسم الصيفي.

وأكد معز ثابت، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب خصصت فضاء بمقرها لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج لاستخراج وتجديد جوازات السفر بصفة فورية، مشيرا إلى أن آجال الحصول على الجواز لا تتجاوز نصف ساعة. كما تشمل هذه الخدمة الطلبة والتلاميذ الراغبين في مواصلة دراستهم بالخارج.


وأضاف أن الإدارة خصصت أيضا مكتبي استخراج جوازات سفر على متن الباخرتين التونسيتين "قرطاج" و"تانيت" بالتعاون مع الشركة التونسية للملاحة، التي وفرت فضاءات خاصة لأعوان شرطة الحدود المكلفين بهذه المهمة. وأفاد بأن هذه الخدمة مكنت خلال الموسم الصيفي الماضي من إصدار نحو 800 جواز سفر.


كما تم إحداث مكتبي إنتاج جوازات سفر بميناء حلق الوادي ومطار تونس قرطاج الدولي لفائدة المسافرين القادمين أو المغادرين، بمن فيهم القادمين على متن ناقلات أجنبية. وبيّن أن مكتب مطار تونس قرطاج يتيح للمسافرين، الذين يتبين انتهاء صلاحية جوازات سفرهم عند إجراءات السفر، تجديدها على عين المكان ومواصلة رحلاتهم دون خسارة تذاكر السفر.

وفي ما يتعلق بتقريب الخدمات من الجالية التونسية بالخارج، أشار إلى تعزيز شبكة مكاتب استخراج جوازات السفر بالخارج خلال السنة الجارية عبر فتح مكاتب جديدة في طوكيو وبكين وأبيدجان، مع برمجة إحداث مكاتب إضافية قريبا في وارسو وبلغراد، بهدف تقليص آجال الانتظار وتمكين المواطنين من الحصول على جوازات سفرهم في أسرع وقت.

وفي مجال الرقمنة، تحدث معز ثابت عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة تربط بين الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب والإدارة العامة للديوانة لمعالجة مطالب كشف التحركات الحدودية المتعلقة بالانتفاع بامتياز "السيارة". وأوضح أن هذه المنصة مكنت من تقليص آجال معالجة الملفات من عدة أيام أو أسابيع إلى مدة لا تتجاوز 12 ساعة.

كما كشف عن خدمة رقمية جديدة تتيح للمواطنين تقديم مطالب الحصول على جوازات السفر عبر الإنترنت من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، بما في ذلك تعمير الاستمارات ودفع المعاليم إلكترونيا، قبل استكمال الإجراءات النهائية عند الوصول. وتوفر المنصة كذلك إمكانية حجز موعد مسبق للحصول على جواز سفر بفضاء التونسيين بالخارج بمقر الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب.
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