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حبوب: مرافقة فلاحين في زغوان لتثمين الأصناف المحلية من القمح الصلب

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Bookmark article    Publié le Mardi 16 Juin 2026 - 23:10 قراءة: 1 د, 48 ث
      
شارك فلاحو الحبوب، المستفيدين من برنامج دعم التنمية المستديمة في قطاع الفلاحة والصيد البحري التقليدي بتونس "ادابت"، في لقاء نظمه المعهد الوطني للزراعات الكبرى، بزغوان.

وتابع المشاركون في اللقاء، ميدانيا تجارب أداء بعض الأصناف المحلية للقمح الصلب، على غرار البسكري والشيلي والمحمودي، التي تمّ بذرها بطريقة مختلطة ومقارنتها بالاصناف المحسنة.


وأظهرت التجربة بالأراضي، التّي تمّ بذرها، الإمكانات الهامّة، التي تتمتع بها الاصناف المحلية، خاصّة، فيما يتعلّق بالتكيّف مع الظروف المناخية في المناطق شبه الجافة ومع أنظمة الفلاحة الايكولوجية، وفق الخبير الدولي في التنمية الفلاحية والريفية، نور الدين نصر.


وأشار نصر إلى أنّ "النتائج المحققة واعدة، إذ أظهرت مردودية مشجعة، وقدرة جيّدة على الصمود في مواجهة التحديات البيئية، مع التحكم في تكاليف الإنتاج. واعتبر أنّ التجربة ملهمة تساهم في تعزيز أنظمة حبوب أكثر استدامة ومرونة، وتثمين الرصيد الوراثي المحلي".

ويستهدف برنامج "أدابت" المموّل من الاتحاد الأوروبي وتتولى تنفيذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، تشجيع الاستثمارات الخاصة باعتبارها محركا للتغيير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تونس، بميزانية إجمالية تقدّر ب70 مليون أورو.

ويهدف البرنامج الذي انطلق منذ سنة 2023، ويمتد تنفيذه لخمس سنوات (إلى غاية 2027)، إلى تثمين إمكانات الإنتاج المستديم والشامل والمرن في منظومات الحبوب، وتحسين الأمن الغذائي والسيادة الغذائية في تونس.

ويرافق البرنامج الفلاحين من خلال منح تخفيضات على مستلزمات الإنتاج (بذور الحبوب والبقوليات والأسمدة)، ودعم الخدمات الفلاحية (الميكنة والنقل)، وتسهيل النفاذ إلى صندوق التعويض عن الأضرار الفلاحية الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

ويهدف مجال "ادابت حبوب" من البرنامج (24،8 مليون أورو)، إلى تحسين الأمن والسيادة الغذائية في تونس، من خلال الاستجابة الفورية لمخاطر نقص الحبوب، إضافة إلى تثمين ودعم إنتاج حبوب مستديم وشامل وقادر على الصمود.

وفي تونس، يعتمد إنتاج القمح بدرجة كبيرة على التساقطات المطرية، مما يؤدي إلى تفاوت كبير في الإنتاج من سنة إلى أخرى، وفق مذكرة قطرية صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). وتقدَّر احتياجات توريد القمح للموسم 2025 / 2026 (من جويلية إلى جوان) بحوالي مليوني طن، أي أقل بنحو 3 بالمائة من المعدل، حسب المصدر ذاته، وهو ما يعكس محصولا وطنيا من القمح يفوق المعدل خلال الموسم 2025.

ويعد القمح الصلب أهم مكوّن في مجال الحبوب في تونس، اذ يستخدم أساسا في إنتاج السميد والعجين. وتتركز أهم مناطق إنتاجه في شمال البلاد، خاصة في ولايات باجة وجندوبة وبنزرت.
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