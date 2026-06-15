سفير الإمارات يكشف دلالات زيارة محمد بن زايد المفاجئة إلى مصر

وقال الزعابي في تعليق له على الزيارة: "في القاهرة تتجدد معاني الأخوة وتترسخ قيم الحكمة والرؤية المشتركة"، مشيرا إلى أن العلاقات الإماراتية المصرية "صاغتها الثقة ورسختها المواقف وحفظتها المحبة بين الشعبين الشقيقين".وأضاف أن اللقاء بين الرئيسين يجسد عمق الروابط التاريخية بين البلدين، ويؤكد أن الشراكات الراسخة تبنى على الاحترام المتبادل ووحدة الهدف والإيمان بأن التنمية والاستقرار يمثلان الركيزة الأساسية لازدهار الأوطان.وأوضح السفير الإماراتي أن الإمارات ومصر تمضيان دائما برؤية واحدة نحو مستقبل أكثر إشراقا، يجمع بين الطموح والحكمة والعمل المشترك، بما يعزز مصالح الشعبين ويدعم أمن واستقرار المنطقة.وجاءت الدبلوماسي الإماراتي بالتزامن مع الزيارة الأخوية التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مصر، حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة.ووفقا لبيان الرئاسة المصرية عقد الزعيمان جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، أعقبها لقاء ثنائي تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وطابعها الاستراتيجي الراسخ، مجددا دعم مصر الكامل لأمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشددا على أن أمن الإمارات ودول الخليج يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.وتعد العلاقات المصرية الإماراتية نموذجا للشراكة العربية الاستراتيجية، إذ تمتد لعقود طويلة من التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، وشهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في مختلف المجالات.وتعتبر الإمارات من أكبر المستثمرين العرب في مصر، حيث تتوزع استثماراتها على قطاعات حيوية تشمل الطاقة والعقارات والبنية التحتية والموانئ والخدمات المالية والصناعة والسياحة.كما يرتبط البلدان بتنسيق سياسي وثيق تجاه القضايا العربية والإقليمية، خاصة ما يتعلق بأمن الخليج والبحر الأحمر والأوضاع في فلسطين والسودان وليبيا، إلى جانب التعاون المستمر في مجالات التنمية والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة.