استثمارات كويتية ضخمة تتجه إلى مصر في مشروع عملاق برأس الحكمة

وتأتي هذه الخطوة في إطار صفقة ضخمة تقدر قيمتها بنحو 7 مليارات جنيه مصري (ما يعادل نحو 135 مليون دولار أمريكي) بهدف تدشين مشروع سياحي متكامل وضخم تتجاوز استثماراته المتوقعة حاجز الـ 80 مليار جنيه.وتجري الشركة الكويتية حاليا مباحثات مكثفة مع شركة "مون فيو" للاستثمار العقاري، المملوكة لرجل الأعمال المصري محمد ربيع، لإتمام عملية شراء الأرض.وتأتي هذه التحركات ضمن الاستراتيجية التوسعية الطموحة للشركة الكويتية في السوق العقارية المصرية، مستهدفة الاستفادة القصوى من الطفرة الاستثمارية غير المسبوقة والجاذبية السياحية المتنامية التي تشهدها منطقة الساحل الشمالي ورأس الحكمة على الخريطة الإقليمية والدولية.ومن المقرر أن يضم المشروع المزمع تطويره باقة متكاملة من الوحدات السياحية والفندقية الفاخرة، بالإضافة إلى منظومة متكاملة من الأنشطة الترفيهية والتجارية المتنوعة، مما يسهم في تعزيز مكانة المنطقة كوجهة استثمارية وسياحية عالمية رائدة.يذكر أن شركة "أوربن لينز" تعمل كذراع عقارية تابعة لمجموعة "إميل عبدالله للاستثمار" الكويتية، وتتمتع بخبرة واسعة وسجل حافل يضم أكثر من 100 مشروع عقاري بارز تم تنفيذها بين الأسواق الكويتية والمصرية.المصدر: بلومبرغ