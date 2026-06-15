باجة: حريق يأتي على حوالي 3.5 هكتارات من القمح الصلب في منطقة سيدي عامر بتستور

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أتى حريق اندلع بعد ظهر اليوم الاثنين بمنطقة سيدي عامر بتستور من ولاية باجة على حوالي 3.5 هكتارات من مساحات القمح الصلب، وعلى نصف هكتار من نسيج الأعشاب وبقايا الحطب، وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنية بباجة لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وقد تمكّنت فرق الحماية المدنية بمعاضدة أعوان الغابات من السيطرة على الحريق، ومنعه من الوصول للمناطق المجاورة، ولم تتم الى حدّ الآن معرفة أسبابه، وفق نفس المصدر.

تجدر الإشارة إلى أن حملات تحسيسية مكثفة للوقاية من الحرائق قد انتظمت قبل موسم حصاد الحبوب بولاية باجة الذي انطلق يوم 7 جوان الجاري.