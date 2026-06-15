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وزير الخارجية ونظيره الطوغولي يوقعان على مذكرة تفاهم للمشاورات الثنائية بين وزارتي الخارجية في كلا البلدين

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Bookmark article    Publié le Lundi 15 Juin 2026 - 20:18 قراءة: 1 د, 38 ث
      
تولّى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والطوغوليين بالخارج روبار دوساي، صباح اليوم الإثنين بمقرّ الوزارة، التوقيع على مذكرة تفاهم للمشاورات الثنائية بين وزارتي الخارجية في كلا البلدين من أجل تطوير وتنويع التعاون التونسي الطوغولي، وفق بلاغ أصدرته الوزارة.

​واتفق الوزيران على وضع برنامج عمل لسنتي 2026-2027 يشمل القطاعين العام والخاص ويغطّي مجالات التعاون ذات الأولوية بالنسبة للجانبين، والتي تشمل الصحة الرقمية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الدبلوماسيين الشبان، وتبادل التجارب في المجال الدبلوماسي بالإضافة إلى التعاون العسكري والأمني والأمن السيبراني والسياحة العلاجية وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات والبنية التحتية وشبكات الربط الكهربائي والمائي على أن يتم إيلاء هذا البرنامج ما يستحقه من عناية ومتابعة تحت إشراف الوزيرين.


وأشاد الوزيران، أثناء جلسة عمل موسّعة لوفدي البلدين خصّصت للتداول حول واقع علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بعراقة علاقات الأخوّة والتعاون بين البلدين التي تأسّست منذ 1965 ، مؤكدين أهمية إضفاء حركية جديدة عليها لاسيما من خلال إرساء قنوات للتواصل المباشر بين كبار المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين لاستكشاف فرص التعاون المتاحة ودفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.


كما تطرق الجانبان على سبل تحقيق الاستفادة المثلى من مزايا عضوية تونس والطوغو في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF) لتطوير المبادلات التجاريّة من المنتجات والسلع التي يزخر بهما البلدان على غرار زيت الزيتون والتمور من الجانب التونسي والكاكاو من الجانب الطوغولي.

وأكد الوزيران حرصهما على استكمال وتعديل الاتفاقيات الثنائية التي لازالت قيد الدّرس من أجل الإعداد الجيّد للاستحقاقات الثنائية القادمة. وفي هذا الصدد، وجّه الوزير الطوغولي دعوةً لنظيره التونسي للقيام بزيارة عمل إلى الطوغو لمتابعة التقدّم الحاصل في عدد من مجالات التعاون.

وعلى مستوى التعاون متعدد الأطراف، عبّر الوزيران عن ارتياحهما لتطابق وجهات نظر بلديهما إزاء أبرز المسائل الإفريقية والدّولية وخاصة تلك المتصلة بإصلاح منظومة الاتحاد الإفريقي والحوكمة داخلها والارتقاء بالعمل الإفريقي المشترك إلى مستويات أفضل إلى جانب التنسيق ضمن أطر مجلس الأمن الدولي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية.

وعبّرا عن التزامهما بمواصلة التشاور الدوري في المؤتمرات والمحافل الدولية والإقليمية وتبادل الدعم لترشحات البلدين في المناصب العليا صلب الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.
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