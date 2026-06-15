إسبانيا تكتفي بالتعادل أمام الرأس الأخضر في افتتاح مشوارها بالمونديال

اكتفى منتخب إسبانيا بالتعادل السلبي أمام منتخب الرأس الأخضر، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لكأس العالم 2026.وفرض المنتخب الإسباني سيطرته على أغلب فترات اللقاء، مستحوذا على الكرة وصانعا العديد من الفرص، غير أنه اصطدم بدفاع منظم وحارس مرمى متألق من جانب منتخب الرأس الأخضر، الذي نجح في الحفاظ على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية.ورغم الفوارق الفنية والتوقعات التي رجحت كفة المنتخب الإسباني قبل المباراة، فإن منتخب الرأس الأخضر قدم أداءً دفاعياً مميزاً وحقق نقطة ثمينة في أول ظهور له على الساحة العالمية، بينما اكتفى المنتخب الإسباني بنقطة واحدة في بداية مشواره ضمن المجموعة الثامنة.وبهذه النتيجة، يؤجل المنتخب الإسباني سعيه لتحقيق أول انتصار في البطولة إلى مباراته المقبلة أمام السعودية، في حين يواصل منتخب الرأس الأخضر مغامرته التاريخية بثقة أكبر بعد خروجه بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.