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الترجي الرياضي يتعاقد رسميا مع المدرب الروماني ريغيكامف

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Bookmark article    Publié le Lundi 15 Juin 2026 - 18:41 قراءة: 0 د, 12 ث
      
اعلن الترجي الرياضي التونسي اليوم الاثنين انه أنهى جميع الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع المدرب الروماني لاورينتو .ريغيكامف لتولي الإشراف على الفريق الأول لكرة القدم
وسبق للمدرب الروماني البالغ من العمر 50 عاما ان اشرف على فريق الاحمر والاصفر في موسم 2024-2025.
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