الترجي الرياضي يتعاقد رسميا مع المدرب الروماني ريغيكامف

17:00 Spa - Cav | | beIN Sports
20:00 Bel - Egy | | beIN Sports
23:00 Ksa - Uru | | beIN Sports
02:00 Ira - Nez | beIN Sports
كل الأخبار...
20:18 - وزير الخارجية ونظيره الطوغولي يوقعان على مذكرة تفاهم للمشاورات الثنائية بين وزارتي الخارجية في كلا البلدين
20:10 - الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة تنظم الملتقى الصيفي التاسع حول "هندسة التعلّم الذكي"
الاثنين 15 جوان 2026 | 29 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:31
19:42
16:11
12:27
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 53
34°
27°
الــرياح:
3.23 كم/س
24°
تونس
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
34°-24
31°-22
31°-22
31°-22
35°-23
- Avoirs en devises 24857,8
- (15/06)
- Jours d'importation 101
- 1 € = 3,39505 DT
- (15/06)
- 1 $ = 2,93492 DT
- Solde Compte du Trésor (12/06) 1628,1 MDT
- Billets et Monnaie en circulation (12/06) 29105 MDT
زوّارنا يتصفون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 15 438) الإذن بإطلاق سراح حاتم الشعبوني من
( 14 473) إيداع أستاذ وطالب وتلميذين السجن ف
( 13 450) بطاقة إيداع بالسجن في حق لاعب دول
( 13 312) الترجي والترجي الجرجيسي إلى نهائي
( 12 691) كأس تونس لكرة القدم 2025-2026: برن
( 11 803) بدر الدين القمودي يهاجم ذاكر لهيذب
( 9 975) تحديد الأسعار المرجعية لأضاحي العي
( 9 774) كاس تونس (2025-2026): الترجي الجرج
( 9 755) ناصر البدوي " أنيس بوجلبان في طري
( 9 444) واشنطن تكشف سبب استبعاد "أول حكم ص
( 9 368) أحكام استئنافية في قضية الطيب راشد
( 9 208) جمعية " تونسي" للعلوم التشاركية تن
( 8 977) كاس تونس لكرة القدم - حمزة رفيعة ي
( 8 964) قيس سعيّد: بلغ السيل الزبى ولا تسا
( 8 716) بطاقتا إيداع بالسجن ضد مدير عام سا
( 8 684) تنفيذ بطاقة ايداع بالسجن صادرة في
( 8 614) ملتقى ستوكهولم - مروى بوزياني تفو
( 8 552) الصحفي بموقع "نواة" شاكر جهمي: مص
( 8 479) من الترفيه إلى الكاراكوز… حين يتحو
( 8 439) وزيرة المالية: صرف الترفيع في الأج
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331217