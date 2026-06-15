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بنزرت: أكثر من 1500 زائر يتوافدون يوميا على معرض بنزرت الدولي في دورته الـ25

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Bookmark article    Publié le Lundi 15 Juin 2026 - 17:50 قراءة: 0 د, 53 ث
      
تشهد الدورة الـ25 لمعرض بنزرت الدولي، المنتظمة بفضاء العرض بالمنطقة السياحية سيدي سالم من 05 إلى 21 جوان الجاري، إقبالا يوميا غير مسبوق بلغ معدل 1500 زائر يوميا، وفق مدير الدورة مهدي براطلي.

وأوضح البراطلي أن هذه الدورة المنتظمة ببادرة من الاتحاد الجهوي للصناعة والصناعات التقليدية ببنزرت بالاشتراك مع احدى المؤسسات الناشئة، استقطبت ما يزيد عن 73 عارضا وعارضة من كافة جهات البلاد من ممثلي المؤسسات الصغرى والمتوسطة والكبرى والمحلات، وأيضا الماركات والحرفيين والحرفيات.


وأضاف أنّه تم العمل على توفير كل ما يبحث عنه الزائر في المعرض، وإضفاء حركية تنموية ومجتمعية إضافية على المنطقة وكل الولاية مع بداية الموسمين الصيفي والسياحي، والسعي إلى تحقيق معادلة الجودة والاسعار التفاضلية لكل المنتوجات والسلع المعروضة التي تنوعت من الاثاث بأنواعه، ولوازم المطبخ، والمفروشات، والحلويات، والفخار السجناني، وفخار الزينة، والاعشاب الطبية والطبيعية، والملابس الجاهزة، وجهاز العروسة، ومواد التجميل، والهدايا، بالاضافة للكتاب والقصة وغيرها من المعروضات.
يذكر ان لجنة تنظيم الدورة الجديدة لمعرض بنزرت الدولي ، قد أعدت وفق المنسق العام، معز حمدي، برمجة خاصة لجميع الزوار، فإلى جانب اقتناء المستلزمات، بإمكانهم التجوال والتمتع بالاجواء التنشيطية المرافقة للدورة سواء للكبار او الصغار مع التمتع بتخفيضات هامة.
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