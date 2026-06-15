بودربالة يؤكد عزم البرلمان على متابعة ملف عملة شركة اشغال السكك الحديدية المنتهية عقودهم

أكد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، في لقائه صباح اليوم الاثنين بقصر باردو، بممثلي عملة شركة اشغال السكك الحديدية المنتهية عقودهم، عزم البرلمان على متابعة ملف هؤلاء العملة والسعي لمعالجته ومراسلة مختلف الأطراف المعنية من أجل ايجاد الحلول القانونية اللازمة.وأعرب ممثلو عملة شركة أشغال السكك الحديدية المنتهية عقودهم، خلال هذا اللقاء، عن "عميق انشغالهم" من القرارات التي اتخذتها شركة اشغال السكك الحديدية والتي تقضي بالتخلي عن خدماتهم وانهاء عقودهم.وأوضحوا أن القرارات "الفجئية" التي اتخذتها الشركة تقضي بالتخلي عن خدمات هؤلاء العملة وانهاء عقودهم "رغم انتدابهم بمقتضى مناظرة وطنية منذ 16 ماي 2023، والاعتراف بكفاءتهم، مما تسبب في تدهور أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية"، وفق بلاغ للبرلمان.كما أبرز بودربالة حرص مجلس نواب الشعب على السعي المتواصل للاستجابة لمتطلبات وانشغالات الشعب والمساهمة في معالجة مختلف الوضعيات الاجتماعية والمهنية والانصات الدائم الى مشاغل المواطن والتفاعل معها وفق صلاحيات المجلس التشريعية والرقابية.