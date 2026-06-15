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المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يشارك بتميّز في المنتدى الصيدلاني الدولي ويجّدد دعمه للتعاون الإفريقي

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Bookmark article    Publié le Lundi 15 Juin 2026 - 14:07 قراءة: 1 د, 34 ث
      
سجّل المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس حضورًا لافتًا ومساهمة علمية ومؤسساتية رفيعة المستوى، خلال الدورة الخامسة والعشرين للمنتدى الصيدلاني الدولي، التي احتضنتها العاصمة التشادية إنجامينا مؤخراً، تحت شعار: “تعزيز النفاذ إلى الرعاية الصحية: التحديات والفرص المرتبطة بالإنتاج المحلي والصيدلة السريرية".

وتندرج هذه المشاركة ضمن رؤية المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس الرامية إلى تعزيز التعاون بين بلدان القارة الإفريقية، وترسيخ ثقافة التميز خدمةً للمرضى والصحة العمومية، إلى جانب تجديد التزامه بدعم تطوير الصيدلة الإفريقية، وفق ما ورد في بلاغ صادر اليوم الاثنين عن المجلس.


وقد تميّزت مشاركة الوفد التونسي بنشاط مكثّف داخل مختلف الجلسات وورشات العمل، حيث قدّم خبراته وتجربته في عدد من المحاور المهمة المرتبطة بمستقبل الصيدلة في إفريقيا، وبتعزيز النظم الصحية بالقارة. وقد لاقت هذه المداخلات إشادة واسعة من المشاركين والوفود الرسمية الحاضرة.


وفي سياق متصل، شهدت الدورة لحظة تكريم مؤثرة تم خلالها إسناد الجائزة الخاصة للتميّز في الصيدلة الإفريقية إلى الفقيد أستاذ علوم الصيدلة عمّار التومي، تقديرًا لمسيرته العلمية والمهنية وإسهاماته في تطوير القطاع الصيدلاني على مستوى القارة. وقد تسلّمت الجائزة زوجته الدكتورة نور الهدى خلال حفل تكريم اتسم بمشاعر التأثر والاعتراف بالجميل.

كما حظي رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، الدكتور مصطفى العروسي، الذي يتولى أيضًا رئاسة الهيئة الإفريقية لهيئات الصيادلة، باستقبال من قبل فخامة رئيس جمهورية تشاد، المشير محمد إدريس ديبي إتنو، بالقصر الرئاسي. وقد أتاحت هذه المقابلة تبادل وجهات النظر حول قضايا السيادة الصيدلانية وتطوير قطاع الصحة في إفريقيا.

وشهدت المناسبة كذلك عقد عدد من اللقاءات مع كبار المسؤولين التشاديين، من بينهم وزير الصحة ورئيس الحكومة، وهو ما عكس ما تحظى به تونس من تقدير واحترام، سواء بفضل خبرتها في المجال الصيدلاني أو من خلال دورها الفاعل في دعم التعاون الإفريقي.
يُذكر أن الدورة الخامسة والعشرين للمنتدى الصيدلاني الدولي انعقدت من 9 إلى 12 جوان الجاري، وشهدت حضورًا رسميًا رفيع المستوى، بمشاركة خبراء ومسؤولين من 37 دولة إفريقية. وقد ناقش المشاركون خلالها سبل تطوير القطاع الصيدلاني في إفريقيا، وتحسين إتاحة الأدوية الآمنة والفعّالة بجودة عالية وبأسعار مناسبة.
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