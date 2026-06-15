تنظيم حفل اختتام مشروع "نحكيو اقتصاد" يوم 19 جوان 2026 بتونس

ينتظم يوم 19 جوان 2026 حفل اختتام مشروع "نحكيو اقتصاد" / "savoirs éco" بتونس العاصمة من خلال تقديم الحصيلة والآفاق.وأطلق مشروع "نحكيو اقتصاد" في اكتوبر 2023 بمعهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج وهو يهدف الى دعم الهياكل المنتجة للمعرفة الاقتصادية في تونس.ويتسم حفل الاختتام بتدخلات سيلقيها كل ممثل الاتحاد الاوروبي في تونس والمستشار بسفارة فرنسا بتونس، مانويال بوفالا، ومديرة دراسات الدكتوراة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عربية بن عثمان، والمدير العام للتعاون مع الاتحاد الاوروبي بوزارة الاقتصاد والتخطيط، محمد القادري هاني.كما سيتم بنفس المناسبة تقديم عرض لما قدمته مؤسسة الدراسات والبحوث حول التنمية الدولية "فيردي" (FERDI) التي تضطلع بدور "الشريك المرجعي" في برنامج "نحكيو اقتصاد". ويرتكز دورها على دعم إنتاج تحليلات اقتصادية دقيقة وعملية لتعزيز النقاش العام في تونس.وسيشهد اللقاء، أيضا، عروض فيديو تلخص مشروع "سافوار ايكو" وتتضمن شهادات لشركاء تنفيذه وكذلك شهادات للهياكل المنتجة للمعلومة الاقتصادية مثل المعهد الوطني للاحصاء والمهعد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات وجمعية التراث للاقتصاد التضامني ومنتدى العلوم الاجتماعية التطبقيية وغيرها.ومشروع "نحكيو اقتصاد" مموّل من طرف الاتّحاد الأوروبي بمبلغ قدره 4.5 ملايين أورو وتنفّذه في تونس مؤسسة "Expertise France " على امتداد 36 شهرا، وذلك لدعم منتجي المعرفة الاقتصادية من أجل إنتاج معلومات اقتصادية جيدة وفي متناول المواطنين.ويتمحور المشروع حول ثلاثة مكونات وهي تعزيز قدرات منتجي المعرفة من الهياكل العمومية للمساعدة على اتخاذ القرار ومختبرات البحوث في الاقتصاد والعلوم الاجتماعية ومراكز التفكير المنبثقة عن المجتمع المدني، ومرافقة إنتاج الدراسات وملخصات السياسات المتعلقة بالرهانات الاقتصادية والتنمية المستدامة ونشر الدراسات المنتجة في الفضاء العام أو للعموم. كما يتم العمل، ايضا، من خلال هذا المشروع على بعث منصة مفتوحة للأطراف المعنية لدعم التعاون وتبادل الخبرات من أجل تعزيز إنتاج معارف اقتصادية عالية الجودة ومتاحة للجميع.