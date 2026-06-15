المجمع المهني للمحاضن ورياض الأطفال يدعو إلى إصلاحات عملية لدعم القطاع وتعزيز جودة خدمات الطفولة المبكرة

أوصى المشاركون في ورشة التفكير التي نظمها المجمع المهني للمحاضن ورياض الأطفال بكونكت، يوم 12 جوان 2026، بضرورة بلورة إصلاحات عملية تستجيب لتحديات القطاع وتدعم دوره في توفير خدمات ذات جودة لفائدة الطفولة المبكرة.وشدد المشاركون خلال الورشة التي انعقدت تحت شعار "من التشخيص إلى الإصلاح... القطاع الخاص شريك في صياغة البدائل"، على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية تجمع مختلف المتدخلين في القطاع بما يضمن صياغة حلول واقعية وقابلة للتنفيذ تستجيب لانتظارات المهنيين.وتم خلال اللقاء تشخيص أبرز الإشكاليات التي تواجه المحاضن ورياض الأطفال الخاصة وتقسيمها إلى محاور عمل متخصصة لدراستها بعمق وصياغة مقترحات إصلاحية عملية تهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي للقطاع وتحسين ظروف العمل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأطفال.وأكد المشاركون على أهمية تعزيز الحوار بين المهنيين وسلطات الإشراف ومختلف الأطراف المعنية باعتبار القطاع الخاص شريكا فاعلا في صياغة السياسات والبدائل الكفيلة بتطوير منظومة الطفولة المبكرة.وشهدت الورشة مشاركة عدد من مديري المحاضن ورياض الأطفال من مختلف ولايات الجمهورية إلى جانب عضوين من لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب.واتفق المشاركون في ختام الأشغال على تجميع التوصيات والمقترحات المنبثقة عن مختلف الورشات ورفعها إلى الجهات المعنية وسلطات الإشراف قصد الاستئناس بها في إعداد إصلاحات تستجيب لاحتياجات القطاع وتدعم استدامته وتطوره.