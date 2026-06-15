تقلبات جوية : وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين والبحارة ومربي الماشية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر

دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارة ومربي الماشية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات والمحاصيل الزراعيةوأوضحت الوزارة في بلاغ تحذيري صادر عنها اليوم الإثنين، أن هذه الدعوة تأتي تبعًا للنشرات الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والتي تفيد بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار محليًا غزيرة بعد ظهر اليوم الاثنين ، خاصة بعدد من ولايات الشمال والوسط، مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء نشاط السحب الرعديةوأوصت الوزارة، بضرورة تأمين المعدات والآلات الفلاحية وإبعادها عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة وحماية البيوت المحمية والتجهيزات الزراعية المعرضة لتأثير الرياح القوية أو تساقط البردكما دعت إلى تجنب القيام بالأشغال الفلاحية في الحقول أثناء العواصف الرعدية وإحكام إيواء الماشية وحمايتها من التقلبات الجويةوأوصت أيضا، بضرورة توخي الحذر عند التنقل بالقرب من الأودية ومجاري المياه التي قد تشهد ارتفاعًا مفاجئًا في منسوب المياه ، فضلا عن المحافظة على المحاصيل المجمعة من الحبوب وتأمينها في أماكن الخزن المناسبة والحرص على حمايتها من الرطوبة ومياه الأمطارودعت الوزارة البحارة إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية والتقيد بالإرشادات الصادرة عن المصالح المختصة قبل الإبحار.