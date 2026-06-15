JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 15:09 Tunis

تقلبات جوية : وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين والبحارة ومربي الماشية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67c2e410267749.10448815_gfenhqjkopilm.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 15 Juin 2026 - 14:03 قراءة: 0 د, 54 ث
      
دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارة ومربي الماشية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات والمحاصيل الزراعية

وأوضحت الوزارة في بلاغ تحذيري صادر عنها اليوم الإثنين، أن هذه الدعوة تأتي تبعًا للنشرات الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والتي تفيد بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار محليًا غزيرة بعد ظهر اليوم الاثنين ، خاصة بعدد من ولايات الشمال والوسط، مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء نشاط السحب الرعدية


وأوصت الوزارة، بضرورة تأمين المعدات والآلات الفلاحية وإبعادها عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة وحماية البيوت المحمية والتجهيزات الزراعية المعرضة لتأثير الرياح القوية أو تساقط البرد


كما دعت إلى تجنب القيام بالأشغال الفلاحية في الحقول أثناء العواصف الرعدية وإحكام إيواء الماشية وحمايتها من التقلبات الجوية

وأوصت أيضا، بضرورة توخي الحذر عند التنقل بالقرب من الأودية ومجاري المياه التي قد تشهد ارتفاعًا مفاجئًا في منسوب المياه ، فضلا عن المحافظة على المحاصيل المجمعة من الحبوب وتأمينها في أماكن الخزن المناسبة والحرص على حمايتها من الرطوبة ومياه الأمطار

ودعت الوزارة البحارة إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية والتقيد بالإرشادات الصادرة عن المصالح المختصة قبل الإبحار.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331197

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  17:00 Spa - Cav | | beIN Sports
 WC 2026  20:00 Bel - Egy | | beIN Sports
 WC 2026  23:00 Ksa - Uru | | beIN Sports
 WC 2026  02:00 Ira - Nez | beIN Sports

كل الأخبار...

15:09 - القصرين: الأمطار الأخيرة تؤجل انطلاق حصاد القمح (اتحاد الفلاحين)
14:55 - أنباء عن إقالة صبري اللموشي مدرب منتخب تونس بعد الهزيمة المذلة أمام السويد في المونديال
14:44 - المجمع المهني للمحاضن ورياض الأطفال يدعو إلى إصلاحات عملية لدعم القطاع وتعزيز جودة خدمات الطفولة المبكرة
14:42 - ترامب: سفن النفط بدأت مغادرة مضيق هرمز والممرات البحرية آمنة بالكامل
14:38 - "تسنيم": عملية إعادة فتح مضيق هرمز ستبدأ بعد توقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة
14:35 - أسرة عبد الحليم حافظ تتقدم بشكوى عاجلة للديوان الملكي المغربي
14:31 - سينماتيك عنابة تحتضن العرض الشرفي الأوّل للفيلم الوثائقي "الشاهد" بحضور قنصل الجمهورية التونسية بعنابة
14:17 - قضايا قطاع النظارات والمستجدات المهنية محور ندوة دولية يوم 18 جوان 2026
14:08 - مدينة العلوم تنظم مدرسة صيفية "الفضاء للناشئة" من 24 الى 26 جوان 2026
14:07 - المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يشارك بتميّز في المنتدى الصيدلاني الدولي ويجّدد دعمه للتعاون الإفريقي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 15 جوان 2026 | 29 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:31
19:42
16:11
12:27
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 36
Babnet
Babnet33°
32° Babnet
الــرياح:
5.09 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-21
31°-22
31°-22
31°-22
35°-23
  • Avoirs en devises 25288,5
  • (12/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,39207 DT
  • (12/06)
  • 1 $ = 2,93840 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/06)     1628,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/06)   29105 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>