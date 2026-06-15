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وفد من مؤسّسة فداء يستقبل عددا من حجيج عائلات شهداء الثورة و الاعتداءات الإرهابية

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Bookmark article    Publié le Lundi 15 Juin 2026 - 13:55 قراءة: 0 د, 53 ث
      
تولى وفد من إطارات مؤسّسة فداء رفقة ممثلين عن الأسلاك الامنية والعسكرية، فجر يوم الأحد 14 جوان 2026 بمطار تونس قرطاج، استقبال 21 فردًا من الحجيج من أفراد عائلات شهداء الثورة وشهداء الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وأعوان السجون والإصلاح وتهنئتهم بسلامة العودة.

وأفاد بلاغ لمؤسسة فداء، اليوم الاثنين، أنّ المؤسسة حرصت على مرافقة الحجيج والإحاطة بهم من خلال التكفّل بمختلف الإجراءات والترتيبات اللازمة منذ مرحلة الإعداد للسفر واستكمال الإجراءات الإدارية والتنظيمية، وتأمين التنقّل والتكفّل بنفقات الحج فضلًا عن المتابعة المتواصلة لظروف إقامتهم وحسن أداء مناسكهم في أفضل الظروف.


من جانبهم، عبّر الحجيج عن خالص شكرهم وامتنانهم لمؤسسة فداء مثمّنين ما بذلته من جهود وما وفرته من رعاية وإحاطة متواصلة، مؤكدين حرص المؤسسة على متابعة شؤونهم والوقوف إلى جانبهم خلال مختلف مراحل أداء المناسك منذ الإعداد لرحلة الحج وتأمين متطلباتها إلى حين عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.


وجددت مؤسسة فداء التزامها بمواصلة الإحاطة بمنظوريها ورعايتهم، وفاءً لتضحيات شهداء الوطن وذلك في إطار المهام الموكولة إليها ووفقًا لأحكام المرسوم عدد 20 لسنة 2022 والتشريع الجاري به العمل، وفق البلاغ.
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