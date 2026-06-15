سليانة: تواصل عمليات مسح حواشي الطرقات المرقمة والمسالك الريفية

تواصل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليانة، عمليات مسح حواشي الطرقات المرقمة والمسالك الريفية، وذلك في إطار التوقي من الحرائق.وبين رئيس مصلحة الصيانة واستغلال الطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليانة علي البحري في تصريح اليوم الاثنين لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم مسح 634 كم من حواشي الطرقات المرقمة و50 كم من المسالك الريفية المعبدة.وأضاف أن الطرقات المرقمة التي شملتها عمليات المسح تمثلت فى الطريق الوطنية رقم 4 الرابطة بين برقو وسليانة، والطريق الوطنية رقم 5، والطريق الوطنية رقم 12، والطريق الوطنية رقم 18، والطريق الجهوية رقم 29، والطريق الجهوية رقم 47، والطريق الجهوية رقم 71، والطريق الجهوية رقم 47، والطريق الجهوية رقم 71، والطريق الجهوية رقم 73، والطريق المحلية رقم 623، والطريق المحلية رقم 712، والطريق المحلية رقم 719، والطريق المحلية رقم 660.وأشار البحري إلى أنّه تم مسح 1327 كم من المسالك الريفية الترابية من مجموع 1853 كم بنسب متفاوتة بين المعتمديات توزعت إلى 100 كم بسليانة الشمالية و143 كم بسليانة الجنوبية و285 كم بمكثر و120 كم بكسرى و50 كم بالروحية و150 كم ببرقو و115 كم ببوعرادة و71 كم بقعفور و70 كم بالعروسة و83 كم بالكريب و140 كم ببورويس.