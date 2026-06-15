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تصنيف لاعبي التنس المحترفين: الايطالي سينر دائما في الصدارة ومدفيديف يرتقي الى المركز السابع

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Bookmark article    Publié le Lundi 15 Juin 2026 - 13:42 قراءة: 0 د, 54 ث
      
حافظ لاعب التنس الإيطالي يانيك سينر على صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين الصادر اليوم الاثنين عن الاتحاد الدولي للعبة مواصلا بذلك تثبيت موقعه في القمة خلال الفترة الحالية من الموسم في ظل منافسة قوية من أبرز نجوم اللعبة.

وشهد التصنيف الجديد بالمقابل تغيرا لافتا في المراكز خلف القمة بعدما نجح الروسي دانييل مدفيديف في التقدم إلى المركز السابع عالميا متجاوزا الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي تراجع إلى المرتبة الثامنة.


وجاء صعود مدفيديف بعد تألقه في بطولة هيرتوغنبوش للتنس حيث وصل إلى نصف النهائي ليحصد نقاطا مهمة ساعدته على تحسين موقعه في التصنيف.
ورغم هذا التحول في المراكز المتوسطة، بقيت المراتب الأولى مستقرة مع استمرار سينر في الصدارة في وقت تتواصل فيه المنافسة على المراكز المتقدمة مع اقتراب الاستحقاقات الكبرى المقبلة.


وفي ما يلي تصنيف العشرة الاوائل الصادر اليوم الاثنين:
1- يانيك سينر 13500 نقطة
2- كارلوس الكاراز 9960 نقطة
3- ?الكسندر زفيريف 7190 نقطة
4- فيليكس اوجيه الياسيم 4390 نقطة
5- بن شيلتون 4070 نقطة
6- اليكس دي مينور 4060 نقطة
7-دانيال مدفيديف 3810 نقطة
8- نوفاك ديوكوفيتش 3760 نقطة
9-تايلور فريتز 3635 نقطة
10- فلافيو كوبول 3540 نقطة
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