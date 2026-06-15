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مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يعلن عن الإطلاق الرسمي لمجلس الأعمال التونسي الغيني

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Bookmark article    Publié le Lundi 15 Juin 2026 - 12:41 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أعلن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، الإثنين، عن الإطلاق الرسمي لمجلس الأعمال التونسي الغيني.
وتهدف هذه المنصة الثنائية الجديدة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين تونس وغينيا بشكل مستديم، إضافة إلى دعم تطوير الشراكات الاستراتيجية بين الفاعلين من القطاعين العمومي والخاص في البلدين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي.
وسيحرص مجلس الأعمال التونسي الغيني، خاصّة، على تشجيع المبادلات التجارية والاستثمارات المتبادلة، وتحديد المشاريع المهيكلة ومرافقتها، إلى جانب تسهيل الشراكات الثنائية وبين الهياكل.

كما سينظم المجلس بعثات اقتصادية ولقاءات أعمال وأنشطة للتشبيك بين الفاعلين الاقتصاديين في السوقين التونسي والغيني.
وسيضطلع المجلس كذلك بمهمّة تثمين فرص الاستثمار المتاحة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، على غرار البنية التحتية والطاقة والفلاحة والصحة والصناعة والرقمنة والتكوين والخدمات والتكنولوجيات.
وأوضح مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أن إحداث هذا الهيكل الجديد كان نتيجة المشاورات والتبادلات، التي جرت مناسبة مشاركة الوفد الغيني في المنتدى الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا "فيتا 2026" يومي 28 و29 أفريل 2026 بتونس العاصمة.
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