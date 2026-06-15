الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة تنظم الملتقى الصيفي التاسع حول "هندسة التعلّم الذكي"

أعلنت الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة عن تنظيم الملتقى الصيفي التاسع تحت عنوان "هندسة التعلم الذكي: فهم شخصية المتعلم وتصميم تجربة تعليمية مؤثرة"، وذلك أيام 27 و28 و29 أوت 2026.ويهدف هذا الملتقى إلى تمكين المربين من أدوات وتقنيات تعليمية وتكوينية حديثة تساعدهم على تصميم تجارب تعلم أكثر تأثيرا وملاءمة لخصائص المتعلمين واحتياجاتهم المتجددة، وفق ما ورد بصفحة الجمعية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".ويتضمن البرنامج مسارا تكوينيا متكاملا يركز على توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم وصناعة المحتوى الرقمي والتجارب التعليمية الغامرة بما يتيح للمشاركين اكتساب مهارات عملية قابلة للتوظيف المباشر داخل الفضاءات التعليمية.وأوضحت الجمعية أن هذه الدورة تندرج ضمن سلسلة من الملتقيات التكوينية التي دأبت على تنظيمها خلال السنوات الماضية وشهدت اقبالا متزايدا من المربين والمهتمين بالشأن التربوي بفضل ما تقدمه من مضامين متجددة وأساليب تدريب قائمة على الممارسة والإنتاج.وأكدت أن الملتقى سيقام في بيئة تعلم تفاعلية داخل فضاء سياحي تربوي بما يساهم في توفير ظروف ملائمة للتكوين والتبادل المعرفي ويعزز فرص التعلم بالممارسة والعمل الجماعي.