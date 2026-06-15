مدينة العلوم تنظم مدرسة صيفية "الفضاء للناشئة" من 24 الى 26 جوان 2026

تنظم مدينة العلوم بتونس العاصمة، مدرسة صيفية "الفضاء للناشئة" حول موضوع " تكنولوجيا الفضاء" من 24 الى 26 جوان الجاريوتستهدف هذه الدورة تلاميذ المرحلة الاعدادية الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة من محبي الفضاء والمهتمين باكتشاف أسرارهوتهدف هذه المدرسة الى تنمية فضول الشباب العلمي وتعزيز اهتمامهم بالصواريخ والمكونات الفضائية والاستكشافات بين الكواكب من خلال تجربة تعليمية تفاعلية تأخذهم في رحلة شيقة الى عالم الفضاءورحلات انعدام الجاذبيةويتضمن البرنامج ورشات نظرية وتطبيقية حول نمذجة النظام الشمسي وفق مقياس مصغر والتعرف على المهام والبعثات الفضائية وورشة حول القمر الصناعي المصغريشار، إلى أن مدينة العلوم بتونس تنظم مجموعة متنوعة من المدارس الصيفية الموجهة للناشئة والشباب بهدف تنمية الفضول العلمي وصقل المواهب وتقديم المعرفة بطريقة تفاعلية تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي.المدارس الصيفية هي برامج تعليمية وتثقيفية مكثفة تُعقد خلال فترة العطلة الصيفية وتهدف إلى دعم المكتسبات المعرفية للتلاميذ والطلبة في مجالات محددة (مثل الرياضيات، الفيزياء، علوم الفضاء، وعلم الفلك) عبر ورشات عمل تطبيقية وتجارب ممتعة بعيداً عن ضغط المناهج الدراسية التقليديةرصد