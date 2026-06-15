مشروع بحثي تونسي يوظف الذكاء الاصطناعي لتعزيز نجاعة شبكات المياه

طور مركز بحوث وتكنولوجيات المياه (CERTE) مشروعا مبتكرا يحمل اسم "قطرة مايند" (QATRAMIND) يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة بهدف تحسين أداء شبكات توزيع المياه والحد من هدر المياه وتعزيز نجاعة التدخلات الميدانية.ويعد هذا المشروع ثمرة بحث علمي أعدّته الباحثة الطالبة، سمر الخليفي، بمخبر الجيو-موارد بالمركز في إطار مسارها في الماجستير البحثي في اختصاص الجيو-موارد والمياه والبيئة بكلية العلوم بتونس بالتعاون مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وفق ما ورد بصفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".ويرتكز "قطرة مايند" على استغلال المعطيات التشغيلية لشبكات توزيع المياه وتحويلها إلى أدوات دعم لاتخاذ القرارات بما يتيح الكشف الذكي عن التسربات وتحديد المناطق ذات الأولوية للتدخل إلى جانب تحسين برمجة عمليات الصيانة.كما يساهم المشروع في تقليص هدر المياه وخفض كلفة الاستغلال ورفع مردودية الشبكات من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في معالجة وتحليل البيانات المتعلقة بتوزيع المياه وأداء الشبكات.ويجسد هذا الابتكار قدرة البحث العلمي التونسي على تقديم حلول عملية لمجابهة التحديات المرتبطة بالأمن المائي وتعزيز التصرف المستدام في الموارد المائية عبر دعم التكامل بين الهياكل البحثية والمؤسسات العمومية.ويعتبر مشروع "قطرة مايند" نموذجا لتثمين البحث التطبيقي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة قطاع المياه وتحسين حوكمته.