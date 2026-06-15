JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 13:55 Tunis

مشروع بحثي تونسي يوظف الذكاء الاصطناعي لتعزيز نجاعة شبكات المياه

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a2fe12b131616.92640740_hojpgknfilmqe.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 15 Juin 2026 - 13:24 قراءة: 0 د, 56 ث
      
طور مركز بحوث وتكنولوجيات المياه (CERTE) مشروعا مبتكرا يحمل اسم "قطرة مايند" (QATRAMIND) يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة بهدف تحسين أداء شبكات توزيع المياه والحد من هدر المياه وتعزيز نجاعة التدخلات الميدانية.

ويعد هذا المشروع ثمرة بحث علمي أعدّته الباحثة الطالبة، سمر الخليفي، بمخبر الجيو-موارد بالمركز في إطار مسارها في الماجستير البحثي في اختصاص الجيو-موارد والمياه والبيئة بكلية العلوم بتونس بالتعاون مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وفق ما ورد بصفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".


ويرتكز "قطرة مايند" على استغلال المعطيات التشغيلية لشبكات توزيع المياه وتحويلها إلى أدوات دعم لاتخاذ القرارات بما يتيح الكشف الذكي عن التسربات وتحديد المناطق ذات الأولوية للتدخل إلى جانب تحسين برمجة عمليات الصيانة.


كما يساهم المشروع في تقليص هدر المياه وخفض كلفة الاستغلال ورفع مردودية الشبكات من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في معالجة وتحليل البيانات المتعلقة بتوزيع المياه وأداء الشبكات.

ويجسد هذا الابتكار قدرة البحث العلمي التونسي على تقديم حلول عملية لمجابهة التحديات المرتبطة بالأمن المائي وتعزيز التصرف المستدام في الموارد المائية عبر دعم التكامل بين الهياكل البحثية والمؤسسات العمومية.

ويعتبر مشروع "قطرة مايند" نموذجا لتثمين البحث التطبيقي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة قطاع المياه وتحسين حوكمته.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331190

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  17:00 Spa - Cav | | beIN Sports
 WC 2026  20:00 Bel - Egy | | beIN Sports
 WC 2026  23:00 Ksa - Uru | | beIN Sports
 WC 2026  02:00 Ira - Nez | beIN Sports

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 15 جوان 2026 | 29 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:31
19:42
16:11
12:27
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 29
Babnet
Babnet34°
33° Babnet
الــرياح:
4.99 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-22
32°-22
32°-22
32°-22
36°-24
  • Avoirs en devises 25288,5
  • (12/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,39207 DT
  • (12/06)
  • 1 $ = 2,93840 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/06)     1628,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/06)   29105 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>