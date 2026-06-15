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المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف يتحصل على تأهيل لاحداث جائزة جديدة في الاعلامية الصناعية

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Bookmark article    Publié le Lundi 15 Juin 2026 - 16:11 قراءة: 0 د, 56 ث
      
تحصل المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف على تأهيل لإحداث إجازة جديدة في الإعلامية الصناعية (الاختصاص: إلكترونيك، كهرباء، وآلية – المجال: العلوم الدقيقة والتكنولوجيا)

وتُعدّ هذه الإجازة الجديدة ،وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للمعهد على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" الأولى من نوعها على مستوى جهة الكاف وجامعة جندوبة


وتمثّل هذه الاجازة فرصة متميزة للناجحين الجدد في البكالوريا الراغبين في التوجّه نحو مجالات الصناعة الذكية والأنظمة الآلية والأنظمة المدمجة وإنترنات الأشياء والروبوتيك والرؤية الاصطناعية والذكاء الاصطناعي


وأشار المعهد، الى أنه يمكن للراغبين الاطلاع على مزيد من المعلومات حول هذه الإجازة الجديدة (الآفاق المهنية، المحاور الأساسية للتكوين، إمكانيات مواصلة الدراسة، علاقة هذا التكوين بالذكاء الاصطناعي...) على الرابط

يشار، الى أن المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف (INTeK) هو مؤسسة جامعية حكومية تونسية تم إطلاقها لدعم التنمية الجهوية. يختص المعهد في تكوين المهندسين في مجالات التكنولوجيا الحديثة، ويهدف إلى إعداد جيل من المهندسين القادرين على بعث مشاريع وابتكار حلول رائدة

الاجازة في الاعلامية الصناعية هي شهادة جامعية تجمع بين البرمجة وهندسة النظم الآلية والروبوتيك. وتدوم الدراسة 3 سنوات وتهدف لتكوين خبراء قادرين على برمجة الآلات الصناعية وتطوير الأنظمة المدمجة
وصيانة الأجهزة الإلكترونية الذكية
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