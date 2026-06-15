جامعة منوبة تحدث أول لجنة لأخلاقيات البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس

أعلنت جامعة منوبة إحداث لجنة أخلاقيات البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، لتكون أول هيئة من نوعها في تونس تعنى بمراجعة البحوث في هذا المجال وضمان احترام المعايير الأخلاقية المؤطرة لها.وأوضحت الجامعة، في بلاغ نشر بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن اللجنة ستتولى مراجعة بروتوكولات البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية ومرافقة الباحثين خلال مختلف مراحل إعداد مشاريعهم البحثية بما يضمن احترام مبادئ الموافقة المستنيرة للمشاركين وحماية الفئات الهشة والبيانات الشخصية وتعزيز النزاهة العلمية.وترأس اللجنة، حميدة سكندراني، أستاذة بالمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات.وفي إطار انطلاق أنشطة اللجنة، احتضنت جامعة منوبة دورة تكوينية مكثفة من 1 إلى 4 جوان الجاري، استفاد منها أكثر من 80 باحثا وطالب دكتوراه وطالب ماجستير من مختلف مؤسسات الجامعة إلى جانب عدد من الأعوان.وأشرف على هذه الدورة كل من الأستاذة مارسيانا أوغستين والأستاذة كوثر كعلي من جامعة بورنموث بالمملكة المتحدة، والدكتور إيمون والش من كينغز كوليدج لندن، وهم باحثون أعضاء في لجان أخلاقيات البحث ومشرفون على أطروحات الدكتوراه ورسائل التخرج.وبينت الجامعة أن هذه الدورة تمثل أولى خطوات تفعيل عمل اللجنة مشيرة إلى برمجة دورات تكوينية أخرى بمختلف المؤسسات الجامعية بهدف مزيد التعريف بإجراءات إعداد الملفات البحثية وآليات عرضها على لجنة أخلاقيات البحث للحصول على المصادقة اللازمة.واعتبرت أن إحداث هذه اللجنة يمثل خطوة مؤسساتية مهمة في مسار تطوير البحث العلمي بالجامعة وترسيخ أخلاقيات البحث كأحد المرتكزات الأساسية لسياستها العلمية، وفق ذات المصدر.