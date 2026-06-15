القصرين: الأمطار الأخيرة تؤجل انطلاق حصاد القمح (اتحاد الفلاحين)

أفاد رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد حسن الأزهري، بأن افتتاح موسم حصاد القمح بالجهة، الذي كان مقررا اليوم الإثنين، سيتأخر لبضعة أيام في انتظار تحسن الظروف الجوية وانخفاض نسبة الرطوبة بالمحاصيل إلى المستوى المطلوب، وذلك على خلفية الأمطار التي تهاطلت خلال الفترة الأخيرة بعدد من معتمديات الولاية.وأوضح الأزهري، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن كميات الأمطار المسجلة مؤخرا في معتمديتي تالة وحيدرة تجاوزت 20 مليمترا، وهو ما حال دون انطلاق عمليات حصاد القمح في موعدها، مبرزا أن نسبة الرطوبة بالمحصول يجب أن لا تتجاوز 14 بالمائة عند الحصاد، حفاظا على جودة المنتوج وضمانا لظروف خزن جيدة.وأضاف أن التساقطات الأخيرة أثرت أيضا على نسق حصاد الشعير الذي انطلق يوم 7 جوان الجاري، حيث لم تتجاوز نسبة التقدم بالموسم بين 15 و20 بالمائة، مشيرا إلى أن مردودية أغلب حقول الشعير البعلية بالجهة تتراوح بين 3 و15 قنطارا في الهكتار الواحد، مشيرا ايضا الى النقص المسجل في آلات الحصاد والذي ساهم وفق تقديره في بطء تقدم الموسم.وفي ما يتعلق بالإنتاج، كشف الأزهري أن التقديرات الأولية كانت ترجح تحقيق صابة في حدود 800 ألف قنطار، غير أن فترات الجفاف وانحباس الأمطار خلال شهري مارس وأفريل، إلى جانب تأخر توفير البذور وضعف جودة جزء منها فضلا عن نقص أسمدة "الداب" و"الأمونيتر"، أدّت إلى تراجع تقديرات الإنتاج.ومن المنتظر أن تتجاوز صابة الحبوب بولاية القصرين خلال الموسم الحالي 500 ألف قنطار، مقابل نحو 650 ألف قنطار خلال الموسم الفارط، وفق المصدر ذاته.وأشار إلى أن أسعار قبول الحبوب لموسم 2026 بقيت دون تغيير مقارنة بالموسم الماضي، حيث تم تحديد سعر القمح الصلب بـ140 دينارا للقنطار، والقمح اللين بـ110 دنانير، والشعير والتريتيكال بـ90 دينارا للقنطار، باحتساب منح التسليم السريع التي تمتد آجال الانتفاع بها إلى 15 جويلية المقبل بالنسبة للشعير والتريتيكال و31 أوت 2026 بالنسبة للقمح.