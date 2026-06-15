قضايا قطاع النظارات والمستجدات المهنية محور ندوة دولية يوم 18 جوان 2026
يَنظم المجمع المهني للنظاراتيين بمنظمة كوناكت، ندوة تحت عنوان " قطاع النظاراتية..واقع وتحديات وآفاق التطور"، يوم الخميس 18 جوان 2026، بأحد فنادق العاصمة، بمشاركة ثلة من المهنيين والخبراء والفاعلين في مجالي البصريات والصحة البصرية في تونس
وستشكل هذه التظاهرة المهنية فضاءا للحوار وتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين في القطاع، بهدف تدارس السبل الكفيلة بالنهوض بالمهنة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال السلامة البصرية
ويتضمن برنامج الندوة محاور كبرى ترتكز أساسا على رصد التحديات الراهنة التي تواجه مهنة النظاراتي في تونس واستشراف آفاق تطور القطاع في ظل التحولات التكنولوجية والاقتصادية إلى جانب التطرق إلى مسألة
تكريس آليات جودة الخدمات والالتزام بالمهنية والممارسات الفضلى في هذا المجال
وأكدت الجهة، المنظمة أن هذا اللقاء يندرج في إطار تمشي تشاركي يرمي إلى تثمين قطاع النظاراتية وهيكلته، بما يستجيب لانتظارات المهنيين من جهة ومتطلبات جودة الرعاية الصحية البصرية للمواطن من جهة أخرى.
وستشكل هذه التظاهرة المهنية فضاءا للحوار وتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين في القطاع، بهدف تدارس السبل الكفيلة بالنهوض بالمهنة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال السلامة البصرية
ويتضمن برنامج الندوة محاور كبرى ترتكز أساسا على رصد التحديات الراهنة التي تواجه مهنة النظاراتي في تونس واستشراف آفاق تطور القطاع في ظل التحولات التكنولوجية والاقتصادية إلى جانب التطرق إلى مسألة
تكريس آليات جودة الخدمات والالتزام بالمهنية والممارسات الفضلى في هذا المجال
وأكدت الجهة، المنظمة أن هذا اللقاء يندرج في إطار تمشي تشاركي يرمي إلى تثمين قطاع النظاراتية وهيكلته، بما يستجيب لانتظارات المهنيين من جهة ومتطلبات جودة الرعاية الصحية البصرية للمواطن من جهة أخرى.
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