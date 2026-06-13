ماهر الكنزاري مدربا جديدا لنادي زاخو العراقي

أعلن نادي زاخو الناشط في بطولة الدرجة الاولى العراقية تعاقده مع المدرب التونسي ماهر الكنزاري لقيادة المقاليد الفنية للفريق لمدة موسم واحد، وفق بلاغ أورده الفريق العراقي اليوم السبت.وأنهى نادي زاخو الموسم المنقضي في المركز التاسع برصيد 53 نقطة.وتعدّ التجربة الجديدة للكنزاري مع الفريق العراقي اول تجربة تدريبية له منذ فكّ ارتباطه مع الترجي الرياضي التونسي في فيفري 2026، بعد ان اشرف على المقاليد الفنية لفريق باب سويقة انطلاقا مارس 2025.كما ستكون تجربة الكنزاري بالبطولة العراقية رابع تجربة تدريبية خارجية بعد الاشراف على المقاليد الفنية لكل من السيلية والوكرة القطريين ونادي أحد السعودي، فضلا عن تجارب مختلفة في تونس مع المنتخبات الوطنية لمختلف الفئات العمرية بالاضافة الى عدد من فرق الرابطة المحترفة الاولى.