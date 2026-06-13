JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 19:38 Tunis

بلدية تونس: انطلاق حملة نظافة بمقبرة الجلاز لتتواصل طيلة الأسبوع المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/7/jellaz.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Juin 2026 - 18:53 قراءة: 0 د, 39 ث
      
انطلقت صباح اليوم السبت، بمقبرة الجلاز بتونس العاصمة، حملة نظافة شاملة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة الرامية للمحافظة على نظافة المقبرة وصيانة محيطها والارتقاء بجمالية الفضاء وتحسين ظروف استقبال الزائرين.

ووفق ما ورد على صفحتها الرسمية، دعت بلدية مدينة تونس، كافة مكونات المجتمع المدني والجمعيات والمتساكنين ومختلف الأطراف، للمساهمة الفاعلة والانخراط في هذه الحملة المتواصلة طيلة الأسبوع المقبل دعماً لجهود المحافظة على نظافة المقبرة، وترسيخاً لثقافة المواطنة والمسؤولية الجماعية في حماية الفضاءات العامة وصيانة حرمة الأماكن ذات الرمزية التاريخية والإنسانية.


وتشمل الحملة، رفع الفضلات والنقاط السوداء والعناية بالمسالك والمحيط العام للمقبرة بما يضمن الحفاظ على نظافتها وتهيئة ظروف أفضل للزائرين.


وواكب انطلاق حملة النظافة بمقبرة الجلاز، المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول ومعتمد سيدي البشير بمشاركة جمعية "حياة" والإطارات البلدية المعنية.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331087

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Qat - Swi
 WC 2026  23:00 Bra - Mor
 WC 2026  02:00 Hai - Sco
 WC 2026  05:00 Aus - Tur

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 13 جوان 2026 | 27 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:30
19:41
16:11
12:26
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet29°
25° Babnet
الــرياح:
3.2 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-18
37°-20
35°-24
32°-23
33°-23
  • Avoirs en devises 25288,5
  • (12/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,39207 DT
  • (12/06)
  • 1 $ = 2,93840 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/06)     1155,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/06)   29150 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>