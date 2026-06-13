بلدية تونس: انطلاق حملة نظافة بمقبرة الجلاز لتتواصل طيلة الأسبوع المقبل

انطلقت صباح اليوم السبت، بمقبرة الجلاز بتونس العاصمة، حملة نظافة شاملة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة الرامية للمحافظة على نظافة المقبرة وصيانة محيطها والارتقاء بجمالية الفضاء وتحسين ظروف استقبال الزائرين.ووفق ما ورد على صفحتها الرسمية، دعت بلدية مدينة تونس، كافة مكونات المجتمع المدني والجمعيات والمتساكنين ومختلف الأطراف، للمساهمة الفاعلة والانخراط في هذه الحملة المتواصلة طيلة الأسبوع المقبل دعماً لجهود المحافظة على نظافة المقبرة، وترسيخاً لثقافة المواطنة والمسؤولية الجماعية في حماية الفضاءات العامة وصيانة حرمة الأماكن ذات الرمزية التاريخية والإنسانية.وتشمل الحملة، رفع الفضلات والنقاط السوداء والعناية بالمسالك والمحيط العام للمقبرة بما يضمن الحفاظ على نظافتها وتهيئة ظروف أفضل للزائرين.وواكب انطلاق حملة النظافة بمقبرة الجلاز، المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول ومعتمد سيدي البشير بمشاركة جمعية "حياة" والإطارات البلدية المعنية.