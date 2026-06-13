وزارة الفلاحة: جلسة تنسيقية للاستعداد لذروة استهلاك الماء والكهرباء خلال صائفة 2026

مثّل تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية خلال فترة ذروة الاستهلاك في صائفة 2026، محور جلسة عمل تنسيقية خصصت لمتابعة جاهزية المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان استمرارية الخدمات الأساسية خلال الموسم الصيفي.وأشرف على الجلسة كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب، بحضور الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، إلى جانب ممثلين عن عدد من الهياكل والمؤسسات الفنية المعنية.وتناولت الجلسة مدى جاهزية مختلف المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية تحسباً لفترة الذروة الصيفية التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على الماء والكهرباء، كما بحثت سبل تعزيز التنسيق بين المؤسستين لضمان استمرارية التزويد وحسن التصرف في الموارد والإمكانيات المتاحة.كما تم التطرق إلى تأثير الانقطاعات الكهربائية على منظومات إنتاج ونقل وتوزيع المياه، باعتبار اعتماد محطات الضخ والمعالجة والتوزيع بشكل أساسي على الطاقة الكهربائية، وما قد ينجر عن الأعطاب أو الانقطاعات من اضطرابات في التزويد بالماء أو انخفاض الضغط بالشبكات.ونظر المشاركون في الجلسة كذلك في سبل التسريع في إنجاز المشاريع المائية الجارية وربطها بالشبكة الكهربائية في الآجال المحددة، وذلك لضمان دخولها حيز الاستغلال في أفضل الظروف ويدعم قدرات التزويد بالماء الصالح للشرب خلال فترة الذروة الصيفية.وتم التأكيد على أهمية الاستفادة من الكفاءات والخبرات الفنية المتوفرة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، خاصة في ما يتعلق بالدراسات الفنية وأشغال الربط الكهربائي وتأمين استمرارية التزود بالطاقة للمنشآت المائية الاستراتيجية، من أجل تحسين نجاعة الاستغلال والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.وأكد كاتب الدولة ضرورة تعزيز آليات التنسيق والتدخل السريع بين مختلف الأطراف المعنية، ووضع خطط استباقية لضمان استمرارية الخدمات الحيوية خاصة في المناطق التي تشهد ضغطا مرتفعا على الموارد المائية خلال الموسم الصيفي، مع الحرص على المتابعة الدورية لوضعية الشبكات والمنشآت والتدخل الفوري لمعالجة الإشكاليات الطارئة.كما شدد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لضمان أفضل الظروف لتزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب والكهرباء خلال صائفة 2026، والمحافظة على جودة الخدمات واستمراريتها.