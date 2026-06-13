مدنين: إحداث شركة أهلية مختصة في الأعلاف وتربية الماشية ببن قردان

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انعقدت، أمس الجمعة، الجلسة التأسيسية لإحداث شركة أهلية مختصة في الأعلاف وتربية الماشية بمعتمدية بن قردان من ولاية مدنين، وفق معتمد بن قردان سامي خليفة.

وأوضح خليفة، في تصريح لوكالةلصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الشركة ستنطلق في النشاط قريبا بعد استيفاء كل اجراءاتها، ليرتفع بذلك عدد الشركات الاهلية بالمعتمدية الى 7 شركات في أطوار مختلفة، وتنشط في عدة مجالات في الفلاحة، وفي الصناعات التقليدية، وفي الطاقة وغيرها.

وأشار إلى أنه سيتم مطلع الاسبوع المقبل عقد الجلسات التأسيسيّة لشركتين أهليتين، لافتا إلى أهمية الامكانيات المتاحة في معتمدية بن قردان للاستثمار في شركات أهلية تتوفر لها كل التسهيلات والتشجيعات للنجاح، ما يدفع نسق التنمية المحلية ويخلق فرص تشغيل تحد من ارتباط شباب المنطقة بمعبر رأس جدير، وتفتح آفاقا أخرى للتعويل على الذات والاستثمار.