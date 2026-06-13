JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 21:27 Tunis

أريانة: تقدّم موسم حصاد الحبوب بنسبة 30 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6227013b698552.37243414_moknhgiflepjq.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Juin 2026 - 20:12 قراءة: 1 د, 13 ث
      
 تقدّمت عمليات حصاد الحبوب  في ولاية أريانة  بنسبة 30 بالمائة، واستقبل مركز التجميع بمنطقة قنطرة بنزرت  أكثر من 18 ألف قنطار منها، علما أنّ التوقّعات تشير إلى إنتاج يناهز 200 ألف قنطار بالجهة، محافظة بذلك على نفس مستويات السنة الفارطة، وفق رئيس قسم الإرشاد و النهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الحهوية للتنمية الفلاحيّة بأريانة، علي الهمامي.
واعتبر الهمامي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء،أن التحدي الحقيقي يكمن في ما بعد الحصاد، فالجهة تعتمد بشكل رئيسي على مركز تجميع حبوب وحيد كائن بمنطقة قنطرة بنزرت تابع للشركة التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية (كوسيبيلي)، وتبلغ طاقة استيعابه القصوى 75 ألف قنطار.
وأوضح أنّه أمام هذه الوضعية تم اعتماد "الإجلاء الفوري" من خلال ضبط برنامج إجلاء  بالتنسيق مع ديوان الحبوب، حيث تم إلى غاية أمس الجمعة، إجلاء 4 آلاف قنطار نحو مخازن مركزية أخرى، والعملية متواصلة لضمان تفريغ مركز التجميع واستيعاب بقية  المحصول.

من جهةأخرى، ذكر الهمامي أن ولاية أريانة تتوفر على 30 آلة حصاد، وهي في"حالة جيدة" عموما، بما يضمن تلافي ضياع الحبوب، مشيرا إلى أن الاستعدادات لم تقتصر على الجانب التقني بل سبقتها حملات تحسيسية وتوعوية، ركزت بالأساس على آليات الوقاية من الحرائق.
وتمتد المساحات المخصصة للزراعات الكبرى بجهة أريانة على نحو 14 ألف هكتار تتركز بنسبة 90 بالمائة في معتمديتي قلعة الأندلس وسيدي ثابت، ومنها  8 آلاف هكتار لزراعة الحبوب موزّعة بين 5500 هكتار من القمح الصلب واللين، و2500 هكتار من الشعير والتريتيكال.
وقد وضعت المصالح الجهوية روزنامة للحصاد و التجميع حيث انطلق يوم 4 جوان الجاري حصاد وتجميع الشعير والتريتيكال، مع اعتماد عملية التجميع الموازي . وذلك قبل أن يتم  الافتتاح الرسمي للموسم يوم 9 جوان.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331078

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Qat - Swi
 WC 2026  23:00 Bra - Mor
 WC 2026  02:00 Hai - Sco
 WC 2026  05:00 Aus - Tur

كل الأخبار...

21:13 - أمسية أدبية بحمام الانف تكريما لأعلام الفكر والادب التونسي واحتفاءا بإصدارين جديدين
21:05 - الكونفدرالية الدولية للرياضة والعمل تعقد جلستها السنوية ورئيسها يؤكد ان تونس قادرة على تنظيم مسابقات من المستوى الدولي
20:52 - توزر: تفاقم معاناة سكان حي حفر الطين بمدينة توزر من التلوّث والحشرات تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة
20:31 - دورة موريس ريفيلو الفرنسية: المنتخب التونسي لأقل من 23 سنة ينهي مشاركته في المركز الثاني
20:18 - الدوري العالمي للكاراتي بالرباط: وفاء محجوب تحرز الميدالية البرونزية
20:12 - أريانة: تقدّم موسم حصاد الحبوب بنسبة 30 بالمائة
19:38 - الاحتفاظ ب17شخصا بينهم أصحاب ملاهٍ ليلية في قضية شبكة دولية لترويج المخدرات وغسيل الأموال
19:09 - جمعية صيانة مدينة نابل تنظم مهرجان عرائس السكر يومي 16 و17 جوان 2026
19:02 - وزير التجارة يدعو إلى تغيير جذري وتحديث منظومة الخزن والتوزيع بالديوان التونسي للتجارة
18:56 - ماهر الكنزاري مدربا جديدا لنادي زاخو العراقي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 13 جوان 2026 | 27 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:30
19:41
16:11
12:26
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet29°
23° Babnet
الــرياح:
2.67 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-18
37°-20
34°-24
32°-23
33°-23
  • Avoirs en devises 25288,5
  • (12/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,39207 DT
  • (12/06)
  • 1 $ = 2,93840 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/06)     1155,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/06)   29150 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>