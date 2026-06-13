أريانة: تقدّم موسم حصاد الحبوب بنسبة 30 بالمائة

تقدّمت عمليات حصاد الحبوب في ولاية أريانة بنسبة 30 بالمائة، واستقبل مركز التجميع بمنطقة قنطرة بنزرت أكثر من 18 ألف قنطار منها، علما أنّ التوقّعات تشير إلى إنتاج يناهز 200 ألف قنطار بالجهة، محافظة بذلك على نفس مستويات السنة الفارطة، وفق رئيس قسم الإرشاد و النهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الحهوية للتنمية الفلاحيّة بأريانة، علي الهمامي.واعتبر الهمامي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء،أن التحدي الحقيقي يكمن في ما بعد الحصاد، فالجهة تعتمد بشكل رئيسي على مركز تجميع حبوب وحيد كائن بمنطقة قنطرة بنزرت تابع للشركة التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية (كوسيبيلي)، وتبلغ طاقة استيعابه القصوى 75 ألف قنطار.وأوضح أنّه أمام هذه الوضعية تم اعتماد "الإجلاء الفوري" من خلال ضبط برنامج إجلاء بالتنسيق مع ديوان الحبوب، حيث تم إلى غاية أمس الجمعة، إجلاء 4 آلاف قنطار نحو مخازن مركزية أخرى، والعملية متواصلة لضمان تفريغ مركز التجميع واستيعاب بقية المحصول.من جهةأخرى، ذكر الهمامي أن ولاية أريانة تتوفر على 30 آلة حصاد، وهي في"حالة جيدة" عموما، بما يضمن تلافي ضياع الحبوب، مشيرا إلى أن الاستعدادات لم تقتصر على الجانب التقني بل سبقتها حملات تحسيسية وتوعوية، ركزت بالأساس على آليات الوقاية من الحرائق.وتمتد المساحات المخصصة للزراعات الكبرى بجهة أريانة على نحو 14 ألف هكتار تتركز بنسبة 90 بالمائة في معتمديتي قلعة الأندلس وسيدي ثابت، ومنها 8 آلاف هكتار لزراعة الحبوب موزّعة بين 5500 هكتار من القمح الصلب واللين، و2500 هكتار من الشعير والتريتيكال.وقد وضعت المصالح الجهوية روزنامة للحصاد و التجميع حيث انطلق يوم 4 جوان الجاري حصاد وتجميع الشعير والتريتيكال، مع اعتماد عملية التجميع الموازي . وذلك قبل أن يتم الافتتاح الرسمي للموسم يوم 9 جوان.