JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 19:38 Tunis

جمعية صيانة مدينة نابل تنظم مهرجان عرائس السكر يومي 16 و17 جوان 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a2d88652bda21.70196527_fipqglmknehoj.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Juin 2026 - 19:09 قراءة: 0 د, 57 ث
      
تنظم جمعية صيانة مدينة نابل، مهرجان عرائس السكر، يومي 16 و17 جوان الجاري بمقر دار نابل

وتعد هذه التظاهرة التراثية الشعبية مناسبة هامة لإحياء العادات المراتبطة برأس السنة الهجرية ودعم الحرفيين والانشطة التقليدية المرتبطة بصناعة عرائس السكر


ويهدف هذا المهرجان الى الحفاظ على التراث الغذائي والشعبي النابلي ودعم الصناعات التقليدية والحرفيين وتنشيط الحركة الثقافية والسياحية بالجهة وتعزيز الهوية المحلية المرتبطة بالمناسبات الدينية والاجتماعية


ويتضمن البرنامج ورشات في صناعة عرائس السكر وتلوينها في اشكال مختلفة ( العروس والاسد والديك ) تقدم خاصة للاطفال الى جانب مسابقات موجهة للأطفال وعروض تنشيطية ومسرحية وفضاءات
لعرض المنتوجات التقليدية والحلويات الى جانب أجواء احتفالية داخل المدينة القديمة ودار نابل

يشار، الى أن جمعية صيانة مدينة نابل (ASVN)هي منظمة غير حكومية تونسية تأسست في جويلية 1996، وتهدف الجمعية أساسا إلى حماية التراث الحضاري والعمراني الفريد للمدينة وتنشط في صيانة الطابع التقليدي الأصيل والمحافظة على المعالم التاريخية والذاكرة الثقافية للمنطقة

وتعمل الجمعية من خلال أنشطتها المتنوعة على حماية التراث المعماري وتنظيم ورشات فنية متنوعة (مثل فن الفسيفساء والخط العربي) للحفاظ على المهارات التقليدية وعقد محاضرات ولقاءات دورية لتعزيز الوعي
بأهمية النظافة وحماية البيئة ودعم المبادرات السياحية (مثل مسار "زهر نابل تور") للتعريف بالتراث المحلي من الزراعة إلى التقطير.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331076

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Qat - Swi
 WC 2026  23:00 Bra - Mor
 WC 2026  02:00 Hai - Sco
 WC 2026  05:00 Aus - Tur

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 13 جوان 2026 | 27 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:30
19:41
16:11
12:26
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet29°
25° Babnet
الــرياح:
3.2 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-18
37°-20
35°-24
32°-23
33°-23
  • Avoirs en devises 25288,5
  • (12/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,39207 DT
  • (12/06)
  • 1 $ = 2,93840 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/06)     1155,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/06)   29150 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>