جمعية صيانة مدينة نابل تنظم مهرجان عرائس السكر يومي 16 و17 جوان 2026

تنظم جمعية صيانة مدينة نابل، مهرجان عرائس السكر، يومي 16 و17 جوان الجاري بمقر دار نابلوتعد هذه التظاهرة التراثية الشعبية مناسبة هامة لإحياء العادات المراتبطة برأس السنة الهجرية ودعم الحرفيين والانشطة التقليدية المرتبطة بصناعة عرائس السكرويهدف هذا المهرجان الى الحفاظ على التراث الغذائي والشعبي النابلي ودعم الصناعات التقليدية والحرفيين وتنشيط الحركة الثقافية والسياحية بالجهة وتعزيز الهوية المحلية المرتبطة بالمناسبات الدينية والاجتماعيةويتضمن البرنامج ورشات في صناعة عرائس السكر وتلوينها في اشكال مختلفة ( العروس والاسد والديك ) تقدم خاصة للاطفال الى جانب مسابقات موجهة للأطفال وعروض تنشيطية ومسرحية وفضاءاتلعرض المنتوجات التقليدية والحلويات الى جانب أجواء احتفالية داخل المدينة القديمة ودار نابليشار، الى أن جمعية صيانة مدينة نابل (ASVN)هي منظمة غير حكومية تونسية تأسست في جويلية 1996، وتهدف الجمعية أساسا إلى حماية التراث الحضاري والعمراني الفريد للمدينة وتنشط في صيانة الطابع التقليدي الأصيل والمحافظة على المعالم التاريخية والذاكرة الثقافية للمنطقةوتعمل الجمعية من خلال أنشطتها المتنوعة على حماية التراث المعماري وتنظيم ورشات فنية متنوعة (مثل فن الفسيفساء والخط العربي) للحفاظ على المهارات التقليدية وعقد محاضرات ولقاءات دورية لتعزيز الوعيبأهمية النظافة وحماية البيئة ودعم المبادرات السياحية (مثل مسار "زهر نابل تور") للتعريف بالتراث المحلي من الزراعة إلى التقطير.