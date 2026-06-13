جمعية صيانة مدينة نابل تنظم مهرجان عرائس السكر يومي 16 و17 جوان 2026
تنظم جمعية صيانة مدينة نابل، مهرجان عرائس السكر، يومي 16 و17 جوان الجاري بمقر دار نابل
وتعد هذه التظاهرة التراثية الشعبية مناسبة هامة لإحياء العادات المراتبطة برأس السنة الهجرية ودعم الحرفيين والانشطة التقليدية المرتبطة بصناعة عرائس السكر
ويهدف هذا المهرجان الى الحفاظ على التراث الغذائي والشعبي النابلي ودعم الصناعات التقليدية والحرفيين وتنشيط الحركة الثقافية والسياحية بالجهة وتعزيز الهوية المحلية المرتبطة بالمناسبات الدينية والاجتماعية
ويتضمن البرنامج ورشات في صناعة عرائس السكر وتلوينها في اشكال مختلفة ( العروس والاسد والديك ) تقدم خاصة للاطفال الى جانب مسابقات موجهة للأطفال وعروض تنشيطية ومسرحية وفضاءات
لعرض المنتوجات التقليدية والحلويات الى جانب أجواء احتفالية داخل المدينة القديمة ودار نابل
يشار، الى أن جمعية صيانة مدينة نابل (ASVN)هي منظمة غير حكومية تونسية تأسست في جويلية 1996، وتهدف الجمعية أساسا إلى حماية التراث الحضاري والعمراني الفريد للمدينة وتنشط في صيانة الطابع التقليدي الأصيل والمحافظة على المعالم التاريخية والذاكرة الثقافية للمنطقة
وتعمل الجمعية من خلال أنشطتها المتنوعة على حماية التراث المعماري وتنظيم ورشات فنية متنوعة (مثل فن الفسيفساء والخط العربي) للحفاظ على المهارات التقليدية وعقد محاضرات ولقاءات دورية لتعزيز الوعي
بأهمية النظافة وحماية البيئة ودعم المبادرات السياحية (مثل مسار "زهر نابل تور") للتعريف بالتراث المحلي من الزراعة إلى التقطير.
وتعد هذه التظاهرة التراثية الشعبية مناسبة هامة لإحياء العادات المراتبطة برأس السنة الهجرية ودعم الحرفيين والانشطة التقليدية المرتبطة بصناعة عرائس السكر
ويهدف هذا المهرجان الى الحفاظ على التراث الغذائي والشعبي النابلي ودعم الصناعات التقليدية والحرفيين وتنشيط الحركة الثقافية والسياحية بالجهة وتعزيز الهوية المحلية المرتبطة بالمناسبات الدينية والاجتماعية
ويتضمن البرنامج ورشات في صناعة عرائس السكر وتلوينها في اشكال مختلفة ( العروس والاسد والديك ) تقدم خاصة للاطفال الى جانب مسابقات موجهة للأطفال وعروض تنشيطية ومسرحية وفضاءات
لعرض المنتوجات التقليدية والحلويات الى جانب أجواء احتفالية داخل المدينة القديمة ودار نابل
يشار، الى أن جمعية صيانة مدينة نابل (ASVN)هي منظمة غير حكومية تونسية تأسست في جويلية 1996، وتهدف الجمعية أساسا إلى حماية التراث الحضاري والعمراني الفريد للمدينة وتنشط في صيانة الطابع التقليدي الأصيل والمحافظة على المعالم التاريخية والذاكرة الثقافية للمنطقة
وتعمل الجمعية من خلال أنشطتها المتنوعة على حماية التراث المعماري وتنظيم ورشات فنية متنوعة (مثل فن الفسيفساء والخط العربي) للحفاظ على المهارات التقليدية وعقد محاضرات ولقاءات دورية لتعزيز الوعي
بأهمية النظافة وحماية البيئة ودعم المبادرات السياحية (مثل مسار "زهر نابل تور") للتعريف بالتراث المحلي من الزراعة إلى التقطير.
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