إنطلقت اليوم السبت بدار الثقافة إبن أبي الضياف بمدينة سليانة فعاليات الدورة الأولى من تظاهرة "جوان للتياترو".وبينت مديرة دار الثقافة بسليانة، فاطمة المناعي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الأنشطة ستتواصل إلى غاية الساعة منتصف الليل لافتة إلى أن التظاهرة تضم ورشات فنية في الإخراج والأداء المسرحي في الفضاء المفتوح وفي تقنيات الكتابة في مسرح الطفل.وأضافت أنه سيتم بالمناسبة تنظيم ندوة فكرية بعنوان "النقد ورجع الصدى" و"نوادي المسرح بالمؤسسات الثقافية" لتضم مداخلات مختلفة من بينها قراءة في مادة التربية المسرحية بمعاهد الفنون وتأثيرها على الواقع الثقافي ومداخلة نقدية لواقع نوادي المسرح بدور الشباب والثقافة.وأشارت المناعي إلى تنظيم عروض مسرحية منها"سهرة ديمقراطية على الخشب" و" بوز بلاستيك" و"من الأخر" و"السفساري".وقالت المسؤولة إن التظاهرة الثقافية تهدف أساسا إلى إرساء أساليب النقد البناء في التربية المسرحية وتعزيز البعد التكويني يؤمنها مختصون في ذلك المجال وخلق علاقة بين المبدع و الجمهور والتشجيع على البحث النقدي.