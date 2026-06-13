القصرين: الشروع في مداواة الجراد المحلي بخمس معتمديات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c8a244d7251a7.34850612_kpiefnjqmlhgo.jpg>

أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، في بلاغ نشرته مساء أمس الجمعة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، عن انطلاق حملة لمداواة الجراد المحلي، بداية من اليوم السبت، في معتمديات جدليان والعيون وحيدرة وسبيطلة والقصرين الجنوبية.

ودعت المندوبية، في البلاغ ذاته، متساكني المناطق المعنية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة أنشطتهم الفلاحية، من بينها نقل خلايا النحل خارج مناطق التدخل أو إحكام غلقها أثناء عمليات المداواة، وتجنّب الرعي بالأماكن التي ستشملها المعالجة، فضلا عن الإمتناع عن نشر أو تعريض المواد الغذائية للهواء الطلق خلال فترة التدخل.

ودعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الفلاحين والمواطنين إلى الالتزام بالتوصيات الصادرة في الغرض، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على مزيد من الإرشادات والتوضيحات عبر الإتصال بخلايا الإرشاد الفلاحي بالمعتمديات المعنية.