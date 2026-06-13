JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 15:06 Tunis

كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني بلغت 2،234 مليون قنطار الى حدود 12 جوان 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/668fb34b784d63.99800726_oiklqmjpngfeh.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Juin 2026 - 14:34 قراءة: 0 د, 47 ث
      
بلغت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني 2،234 مليون قنطار إلى غاية 12 جوان 2026، وفق ما اعلن ديوان الحبوب، السبت.

وتوزعت الكمية بين 2،194 مليون قنطار حبوب استهلاك بمراكز التجميع، و 40 الف قنطار بذور ممتازة خام بشركات الإنتاج.


وشهد نسق التجميع اليومي بمختلف المراكز ارتفاعاً ملحوظاً بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات، حيث بلغ 282 ألف قنطار يوم 12 جوان 2026.


ولتأمين موسم تجميع الحبوب وضمان استيعاب الضغط المحتمل على المراكز وتمكين الفلاحين من تسليم محاصيلهم في أفضل الظروف، تولى ديوان الحبوب الترفيع في نسق الإجلاء نحو خزاناته المحورية ووحدات التحويل التابعة للمطاحن وذلك عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة، سواء النقل بالشاحنات أو عبر السكك الحديدية، حيث بلغت الكميات التي تم اجلاؤها إلى غاية 12 جوان 2026 حوالي 560 ألف قنطارا.

وذكّر الديوان الحبوب كافة المتدخلين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل وتأمين عمليات التجميع والنقل والخزن في أفضل الظروف، حفاظاً على سلامة المخزون الوطني وتعزيزاً للأمن الغذائي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331071

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Qat - Swi
 WC 2026  23:00 Bra - Mor
 WC 2026  02:00 Hai - Sco
 WC 2026  05:00 Aus - Tur

كل الأخبار...

15:06 - إيران توضح اللغط حول تسمية "الاتفاق" المرتقب توقيعه بين طهران وواشنطن
14:40 - محكمة الاستئناف بتونس تقرّ إدانة مسؤولين سابقين في مؤسسة بترولية وتخفض العقوبة في حق متهمين اثنين في قضية حقل "نوّارة"
14:34 - كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني بلغت 2،234 مليون قنطار الى حدود 12 جوان 2026
14:32 - سيدي بوزيد: الاتحاد الجهوي للشغل يحمّل السلط الجهوية مسؤولية وتبعات حادث المزونة
14:28 - أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال أسبوع
14:09 - قبلي: أكثر من 150 شخصا ينتفعون بخدمات قافلة طبيّة متعدّدة الاختصاصات بمجمع الصحة الاساسية بمدينة قبلي
13:46 - الملتقى المغاربي للتعاون التربوي البيداغوجي من 1 الى 5 جويلية 2026 بالمهدية
13:22 - مقتل 5 أشخاص بتحطم طائرة نقل عسكرية في الهند
13:01 - الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا: رصد القرش الأزرق بنابل مؤشر على صحة المنظومة البحرية
12:50 - كأس العالم 2026: المغرب في اختبار قوي أمام البرازيل في افتتاح مشواره بالمونديال
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 13 جوان 2026 | 27 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:30
19:41
16:11
12:26
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 32
Babnet
Babnet29°
29° Babnet
الــرياح:
5.68 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-18
37°-20
35°-24
32°-23
33°-23
  • Avoirs en devises 25288,5
  • (12/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,39207 DT
  • (12/06)
  • 1 $ = 2,93840 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/06)     1155,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/06)   29150 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

1