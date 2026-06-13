كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني بلغت 2،234 مليون قنطار الى حدود 12 جوان 2026

بلغت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني 2،234 مليون قنطار إلى غاية 12 جوان 2026، وفق ما اعلن ديوان الحبوب، السبت.وتوزعت الكمية بين 2،194 مليون قنطار حبوب استهلاك بمراكز التجميع، و 40 الف قنطار بذور ممتازة خام بشركات الإنتاج.وشهد نسق التجميع اليومي بمختلف المراكز ارتفاعاً ملحوظاً بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات، حيث بلغ 282 ألف قنطار يوم 12 جوان 2026.ولتأمين موسم تجميع الحبوب وضمان استيعاب الضغط المحتمل على المراكز وتمكين الفلاحين من تسليم محاصيلهم في أفضل الظروف، تولى ديوان الحبوب الترفيع في نسق الإجلاء نحو خزاناته المحورية ووحدات التحويل التابعة للمطاحن وذلك عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة، سواء النقل بالشاحنات أو عبر السكك الحديدية، حيث بلغت الكميات التي تم اجلاؤها إلى غاية 12 جوان 2026 حوالي 560 ألف قنطارا.وذكّر الديوان الحبوب كافة المتدخلين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل وتأمين عمليات التجميع والنقل والخزن في أفضل الظروف، حفاظاً على سلامة المخزون الوطني وتعزيزاً للأمن الغذائي.