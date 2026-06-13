سيدي بوزيد: الاتحاد الجهوي للشغل يحمّل السلط الجهوية مسؤولية وتبعات حادث المزونة

حمّل الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد، في بيان أصدره أمس الجمعة، السلط الجهوية مسؤولية وتبعات حادث المزونة الذي أسفر عن وفاة عاملتين فلاحيتين واصابة 13 أخريات أمس.وذكر الاتحاد الجهوي، في بيانه، أن "الدور الحيوي للعاملات الفلاحيات يقابل بغياب حقوقهن الأساسية بما فيها الأجر غير المنتظم، وتجاوز المدة القانونية لساعات العمل اليومية، وتعدد الامراض المزمنة، وانعدام التغطية الاجتماعية، وكثرة الانتهاكات المسلطة عليهن، بالإضافة الى النقل العشوائي في شاحنات الموت الذي يفتقد الى معايير السلامة والتأمين، ويؤدي دائما الى حوادث مفجعة وكارثية، في ظل غياب الحلول الجدية والجذرية".وتطرّق الى "تواصل إهمال المراقبة الفعلية من أجهزة الدولة على غرار تفقدية الشغل الفلاحي مقارنة بالمهن الأخرى"، داعيا إلى "النضال المشترك لكل الاطراف المعنية بهذا الملف، وإلى العمل الجماعي من أجل تحسين أوضاع العاملات الفلاحيات، وفرض مطالبهن، وتكريس العدالة الاجتماعية والدفاع عن كرامتهن المهدورة"، وفق نصّ البيان.