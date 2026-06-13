الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا: رصد القرش الأزرق بنابل مؤشر على صحة المنظومة البحرية

أكد الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا أن رصد القرش الأزرق قبالة سواحل منزل تميم بولاية نابل لا يدعو للقلق، بل يعد مؤشرا إيجابيا على صحة وتوازن المنظومة البحرية في البحر الأبيض المتوسط.وأوضح الصندوق، في بلاغ توعوي على صفحته الرسمية، أن ظهور هذا النوع، الذي يعيش عادة في المياه المفتوحة والعميقة ويتنقل لمسافات طويلة عبر البحار، بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط، قد يرتبط بعوامل طبيعية مثل حركة أسراب الأسماك أو التيارات البحرية أو تغير درجات حرارة المياه.ولا يشكل القرش الأزرق، وفق المصدر نفسه، خطرا مباشرا على الإنسان، إذ يعتمد في غذائه أساسا على الأسماك الصغيرة والحبار، في حين تبقى الحوادث المرتبطة به نادرة للغاية على المستوى العالمي.وفي المقابل، نبه الصندوق إلى أن هذا النوع يواجه ضغوطا متزايدة نتيجة الصيد الجائر والصيد العرضي، ما أدى إلى تراجع أعداده، ليصنف ضمن الأنواع "شبه المهددة بالإنقراض" عالميا، مع وضع أكثر هشاشة في البحر الأبيض المتوسط.ودعا في هذا الصدد، المواطنين إلى إحترام الحياة البحرية عند رصد مثل هذه الكائنات، وعدم الإقتراب منها أو محاولة إزعاجها، مع إبلاغ الجهات المختصة في حال ظهورها قرب الشواطئ أو في مياه ضحلة.