أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال أسبوع
في ما يلي أبرز الأحداث السياسية في تونس التي قامت وكالة تونس إفريقيا للأنباء بتغطيتها أو نقلها خلال الأسبوع المنقضي (من 06 جوان إلى 13 جوان 2026) حسب ترتيبها الزمني:
06 جوان* بلدية مدينة تونس تنظم يوما إعلاميا خُصّص للتداول حول جملة من الملفات ذات البعد الاجتماعي والتنظيمي، وفي مقدمتها تسوية الوضعيات العقارية للمواطنين المتحصلين على قطع أرض من بلدية تونس في إطار مشاريع التهذيب العمراني.
07 جوان* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يستقبل المنتخب الوطني لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم.
* لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد صلب مجلس نواب الشعب تتعهد بمقترح قانون توجيهي يتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة، تقدمت به مجموعة من النواب بتاريخ 18 ماي 2026.
08 جوان* الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو إلى اعتماد مقاربة تربوية وتأديبية في معالجة حالات الغش في الامتحانات، وتعبر عن رفضها للعقوبات السجنية المسلطة على التلاميذ المتورطين في هذه الأفعال.
* رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر يؤكد أنّ مشاركة الشباب في العملية الانتخابية وفي الشأن العام تمثّل أبرز التحديات التي تؤرق الهيئات الانتخابية في تونس وفي مختلف أنحاء العالم.
* حزب التيّار الشعبي يدعو إلى تطوير التشريعات الوطنية في مجال الهجرة، وأهمها تعديل القانون عدد 7 لسنة 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية.
* الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنشر قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية - تونس.
* الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة تقبل مطالب الإفراج عن تسعة تلاميذ وقع إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان الباكالوريا.
* كمال بن حسين، رئيس لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج، يؤكد في جنيف أن استرداد الأموال المهربة بالخارج لا يمكن أن يعتمد فقط على جهود الدولة الطالبة، بل يظل رهين تعاون الدول الحاضنة لهذه الأموال.
* أعضاء المجلس المحلي بباجة الشمالية يطرحون في لقائهم برئيس البرلمان إبراهيم بودربالة جملة من المشاغل والإشكاليات التنموية والخدماتية.
* إبراهيم بودربالة يلتقي أعضاء المجلس المحلي بأريانة المدينة.
* وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يلتقي قائد القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا الأميرال جورج ويكوف بحضور سفير الولايات المتحدة لدى تونس.
* الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن انطلاق عملية اعتماد ممثلي المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية.
* وزير الداخلية خالد النوري يشرف على حفل تخرج الدورتين التطبيقيتين العاشرة للضباط والسادسة لعرفاء الحماية المدنية.
09 جوان* اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف تنطلق في توزيع بطاقات 2025 و2026.
* الإدارة العامة للحرس الوطني تتولى نقل قرابة 170 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم الكيلومتر 21 بمنطقة العامرة من ولاية صفاقس، في إطار مواصلة تنفيذ برنامج العودة الطوعية.
* وزير الداخلية خالد النوري يؤكد أن الدولة سخرت الإمكانيات ووفرت الغطاء المؤسساتي لإنجاح الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور.
* العميد شمس الدين عدواني، رئيس مكتب الاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، يؤكد أن السرعة تبقى المتسبب الرئيسي في ارتفاع قتلى حوادث الطرقات رغم تراجع عدد الحوادث.
* حنين بن جراد، مديرة السلم والأمن الدوليين بوزارة الخارجية، تؤكد تمسك تونس بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام ومعالجة الأزمات والنزاعات.
* الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنشر قائمة أماكن التعليق الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية.
* وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يهنئ نظيرته النمساوية بانتخاب بلادها عضوا غير دائم بمجلس الأمن للفترة 2027-2028.
* المندوب الدائم لتونس لدى اليونسكو ضياء خالد يعرب عن قلق تونس إزاء تداعيات الوضع في لبنان على قطاعي التعليم والتراث.
* مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري يقرر جملة من الإجراءات في مجال المياه الصالحة للشرب.
10 جوان* دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تؤيد قرار ختم البحث في قضية التفويت في عقار بلدي بقرطاج وتصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق خمسة متهمين من بينهم زياد الهاني.
* تأجيل النظر في اعتراض الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على قرار تعليق نشاطها.
* ممثل البعثة الدبلوماسية ببالارمو يؤكد الأهمية التي توليها تونس للبعد المتوسطي.
* الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظم لقاء تحسيسيا مع المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية.
* بلدية مدينة تونس تعقد جلسة عمل موسعة استعدادا للموسم الصيفي والسياحي.
* تتويج أشغال اللقاء التشاوري الإقليمي حول دعم الإدارات الانتخابية لمأسسة العمل التطوعي وتعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات باعتماد ورقة إرشادية عربية.
11 جوان* القاضيتان فضيلة القرقوري وإيناس زنينة تؤديان اليمين أمام رئيس الجمهورية قيس سعيّد بصفتهما عضوتين في المجلس المؤقت للقضاء المالي.
* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يلتقي رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس ويؤكد أن الفرصة ما تزال متاحة لإبرام صلح جزائي مع المتورطين في الداخل والخارج.
* وفد برلماني ياباني يعرب عن ارتياحه للديناميكية الإيجابية للعلاقات التونسية اليابانية.
* رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي يؤكد أن غياب جلسات الاستماع لا يعني تراجع حجم العمل داخل المجلس.
* مؤسسة الإذاعة التونسية تنطلق في استغلال الاستوديوهات الرقمية الجديدة العاملة بتكنولوجيا نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت.
* وزارة الدفاع الوطني تعلن نجاح أول عملية جراحة دماغية يقظة بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس.
* الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية وامكيلي ميني يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 10 إلى 13 جوان.
* تونس تشارك في أشغال المؤتمر التاسع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي وتدين كل اعتداء يستهدف سيادة الدول العربية.
12 جوان* الجلسة الخامسة للجنة القيادة التونسية الفرنسية تقيم تقدم مشروع تدعيم إمكانيات الحماية المدنية التونسية.
* وفاة الصحفي والإذاعي السابق حمادة داود، أحد الوجوه الإعلامية البارزة بمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية.
* الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تشارك في الندوة السنوية الدولية حول "القائمات الانتخابية: من التسجيل إلى الاقتراع" بمدينة نامور البلجيكية.
* مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم يقرر إحالة 28 سؤالا كتابيا إلى الجهات المعنية وأسئلة شفاهية إلى عدد من الوزراء.
* مجلس أوروبا يعلن إطلاق شراكة جوار جديدة مع تونس للفترة 2026-2029.
* انعقاد الجلسة الثانية بمؤسسة فداء للجنة النظر في ملفات ضحايا الاعتداءات الإرهابية لسنوات 2011 و2015 و2016.
* لجنة التشريع العام تواصل النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي.
* وزير الخارجية محمد علي النفطي يجري محادثة هاتفية مع وزيرة خارجية مدغشقر أليس نداي.
13 جوان* رئاسة الحكومة تعلن تمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1448.
06 جوان* بلدية مدينة تونس تنظم يوما إعلاميا خُصّص للتداول حول جملة من الملفات ذات البعد الاجتماعي والتنظيمي، وفي مقدمتها تسوية الوضعيات العقارية للمواطنين المتحصلين على قطع أرض من بلدية تونس في إطار مشاريع التهذيب العمراني.
07 جوان* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يستقبل المنتخب الوطني لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم.
* لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد صلب مجلس نواب الشعب تتعهد بمقترح قانون توجيهي يتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة، تقدمت به مجموعة من النواب بتاريخ 18 ماي 2026.
08 جوان* الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو إلى اعتماد مقاربة تربوية وتأديبية في معالجة حالات الغش في الامتحانات، وتعبر عن رفضها للعقوبات السجنية المسلطة على التلاميذ المتورطين في هذه الأفعال.
* رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر يؤكد أنّ مشاركة الشباب في العملية الانتخابية وفي الشأن العام تمثّل أبرز التحديات التي تؤرق الهيئات الانتخابية في تونس وفي مختلف أنحاء العالم.
* حزب التيّار الشعبي يدعو إلى تطوير التشريعات الوطنية في مجال الهجرة، وأهمها تعديل القانون عدد 7 لسنة 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية.
* الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنشر قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية - تونس.
* الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة تقبل مطالب الإفراج عن تسعة تلاميذ وقع إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان الباكالوريا.
* كمال بن حسين، رئيس لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج، يؤكد في جنيف أن استرداد الأموال المهربة بالخارج لا يمكن أن يعتمد فقط على جهود الدولة الطالبة، بل يظل رهين تعاون الدول الحاضنة لهذه الأموال.
* أعضاء المجلس المحلي بباجة الشمالية يطرحون في لقائهم برئيس البرلمان إبراهيم بودربالة جملة من المشاغل والإشكاليات التنموية والخدماتية.
* إبراهيم بودربالة يلتقي أعضاء المجلس المحلي بأريانة المدينة.
* وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يلتقي قائد القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا الأميرال جورج ويكوف بحضور سفير الولايات المتحدة لدى تونس.
* الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن انطلاق عملية اعتماد ممثلي المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية.
* وزير الداخلية خالد النوري يشرف على حفل تخرج الدورتين التطبيقيتين العاشرة للضباط والسادسة لعرفاء الحماية المدنية.
09 جوان* اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف تنطلق في توزيع بطاقات 2025 و2026.
* الإدارة العامة للحرس الوطني تتولى نقل قرابة 170 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم الكيلومتر 21 بمنطقة العامرة من ولاية صفاقس، في إطار مواصلة تنفيذ برنامج العودة الطوعية.
* وزير الداخلية خالد النوري يؤكد أن الدولة سخرت الإمكانيات ووفرت الغطاء المؤسساتي لإنجاح الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور.
* العميد شمس الدين عدواني، رئيس مكتب الاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، يؤكد أن السرعة تبقى المتسبب الرئيسي في ارتفاع قتلى حوادث الطرقات رغم تراجع عدد الحوادث.
* حنين بن جراد، مديرة السلم والأمن الدوليين بوزارة الخارجية، تؤكد تمسك تونس بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام ومعالجة الأزمات والنزاعات.
* الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنشر قائمة أماكن التعليق الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية.
* وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يهنئ نظيرته النمساوية بانتخاب بلادها عضوا غير دائم بمجلس الأمن للفترة 2027-2028.
* المندوب الدائم لتونس لدى اليونسكو ضياء خالد يعرب عن قلق تونس إزاء تداعيات الوضع في لبنان على قطاعي التعليم والتراث.
* مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري يقرر جملة من الإجراءات في مجال المياه الصالحة للشرب.
10 جوان* دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تؤيد قرار ختم البحث في قضية التفويت في عقار بلدي بقرطاج وتصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق خمسة متهمين من بينهم زياد الهاني.
* تأجيل النظر في اعتراض الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على قرار تعليق نشاطها.
* ممثل البعثة الدبلوماسية ببالارمو يؤكد الأهمية التي توليها تونس للبعد المتوسطي.
* الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظم لقاء تحسيسيا مع المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية.
* بلدية مدينة تونس تعقد جلسة عمل موسعة استعدادا للموسم الصيفي والسياحي.
* تتويج أشغال اللقاء التشاوري الإقليمي حول دعم الإدارات الانتخابية لمأسسة العمل التطوعي وتعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات باعتماد ورقة إرشادية عربية.
11 جوان* القاضيتان فضيلة القرقوري وإيناس زنينة تؤديان اليمين أمام رئيس الجمهورية قيس سعيّد بصفتهما عضوتين في المجلس المؤقت للقضاء المالي.
* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يلتقي رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس ويؤكد أن الفرصة ما تزال متاحة لإبرام صلح جزائي مع المتورطين في الداخل والخارج.
* وفد برلماني ياباني يعرب عن ارتياحه للديناميكية الإيجابية للعلاقات التونسية اليابانية.
* رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي يؤكد أن غياب جلسات الاستماع لا يعني تراجع حجم العمل داخل المجلس.
* مؤسسة الإذاعة التونسية تنطلق في استغلال الاستوديوهات الرقمية الجديدة العاملة بتكنولوجيا نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت.
* وزارة الدفاع الوطني تعلن نجاح أول عملية جراحة دماغية يقظة بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس.
* الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية وامكيلي ميني يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 10 إلى 13 جوان.
* تونس تشارك في أشغال المؤتمر التاسع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي وتدين كل اعتداء يستهدف سيادة الدول العربية.
12 جوان* الجلسة الخامسة للجنة القيادة التونسية الفرنسية تقيم تقدم مشروع تدعيم إمكانيات الحماية المدنية التونسية.
* وفاة الصحفي والإذاعي السابق حمادة داود، أحد الوجوه الإعلامية البارزة بمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية.
* الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تشارك في الندوة السنوية الدولية حول "القائمات الانتخابية: من التسجيل إلى الاقتراع" بمدينة نامور البلجيكية.
* مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم يقرر إحالة 28 سؤالا كتابيا إلى الجهات المعنية وأسئلة شفاهية إلى عدد من الوزراء.
* مجلس أوروبا يعلن إطلاق شراكة جوار جديدة مع تونس للفترة 2026-2029.
* انعقاد الجلسة الثانية بمؤسسة فداء للجنة النظر في ملفات ضحايا الاعتداءات الإرهابية لسنوات 2011 و2015 و2016.
* لجنة التشريع العام تواصل النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي.
* وزير الخارجية محمد علي النفطي يجري محادثة هاتفية مع وزيرة خارجية مدغشقر أليس نداي.
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