أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال أسبوع

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في ما يلي أبرز الأحداث السياسية في تونس التي قامت وكالة تونس إفريقيا للأنباء بتغطيتها أو نقلها خلال الأسبوع المنقضي () حسب ترتيبها الزمني:تنظم يوما إعلاميا خُصّص للتداول حول جملة من الملفات ذات البعد الاجتماعي والتنظيمي، وفي مقدمتهاللمواطنين المتحصلين على قطع أرض من بلدية تونس في إطار مشاريع التهذيب العمراني.يستقبلقبل مغادرته للمشاركة في نهائياتصلبتتعهد بمقترح قانون توجيهي يتعلق بإرساء، تقدمت به مجموعة من النواب بتاريختدعو إلى اعتمادفي معالجة حالات الغش في الامتحانات، وتعبر عن رفضها للعقوبات السجنية المسلطة على التلاميذ المتورطين في هذه الأفعال.يؤكد أنّفي العملية الانتخابية وفي الشأن العام تمثّل أبرز التحديات التي تؤرق الهيئات الانتخابية في تونس وفي مختلف أنحاء العالم.يدعو إلى تطوير التشريعات الوطنية في مجال الهجرة، وأهمها تعديلالمتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية.تنشر قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابيةتقبل مطالب الإفراج عنوقع إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان الباكالوريا.، رئيس لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج، يؤكد فيأن استرداد الأموال المهربة بالخارج لا يمكن أن يعتمد فقط على جهود الدولة الطالبة، بل يظل رهين تعاون الدول الحاضنة لهذه الأموال.* أعضاءيطرحون في لقائهم برئيس البرلمانجملة من المشاغل والإشكاليات التنموية والخدماتية.يلتقي أعضاءيلتقيبحضور سفير الولايات المتحدة لدى تونس.تعلن انطلاق عملية اعتماد ممثلي المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية.يشرف على حفل تخرج الدورتين التطبيقيتين العاشرة للضباط والسادسة لعرفاء الحماية المدنية.تنطلق في توزيع بطاقاتتتولى نقل قرابةمن دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم الكيلومتر 21 بمنطقة العامرة من ولاية صفاقس، في إطار مواصلة تنفيذ برنامج العودة الطوعية.يؤكد أن الدولة سخرت الإمكانيات ووفرت الغطاء المؤسساتي لإنجاح، رئيس مكتب الاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، يؤكد أنتبقى المتسبب الرئيسي في ارتفاع قتلى حوادث الطرقات رغم تراجع عدد الحوادث.، مديرة السلم والأمن الدوليين بوزارة الخارجية، تؤكد تمسك تونس بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام ومعالجة الأزمات والنزاعات.تنشر قائمة أماكن التعليق الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية.يهنئ نظيرته النمساوية بانتخاب بلادها عضوا غير دائم بمجلس الأمن للفترةيعرب عن قلق تونس إزاء تداعيات الوضع في لبنان على قطاعي التعليم والتراث.حول منظومة المياه بإشرافيقرر جملة من الإجراءات في مجال المياه الصالحة للشرب.تؤيد قرار ختم البحث في قضية التفويت في عقار بلدي بقرطاج وتصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق خمسة متهمين من بينهم* تأجيل النظر في اعتراضعلى قرار تعليق نشاطها.* ممثل البعثة الدبلوماسية ببالارمو يؤكد الأهمية التي توليها تونس للبعد المتوسطي.تنظم لقاء تحسيسيا مع المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية.تعقد جلسة عمل موسعة استعدادا للموسم الصيفي والسياحي.* تتويج أشغال اللقاء التشاوري الإقليمي حول دعم الإدارات الانتخابية لمأسسة العمل التطوعي وتعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات باعتمادتؤديان اليمين أمامبصفتهما عضوتين فييلتقيويؤكد أن الفرصة ما تزال متاحة لإبرام صلح جزائي مع المتورطين في الداخل والخارج.يعرب عن ارتياحه للديناميكية الإيجابية للعلاقات التونسية اليابانية.يؤكد أن غياب جلسات الاستماع لا يعني تراجع حجم العمل داخل المجلس.تنطلق في استغلالالعاملة بتكنولوجيا نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت.تعلن نجاح أول عمليةبالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس.يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 10 إلى 13 جوان.تشارك في أشغال المؤتمر التاسع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي وتدين كل اعتداء يستهدف سيادة الدول العربية.تقيم تقدم مشروع تدعيم إمكانيات الحماية المدنية التونسية.* وفاة، أحد الوجوه الإعلامية البارزة بمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية.تشارك في الندوة السنوية الدولية حول "القائمات الانتخابية: من التسجيل إلى الاقتراع" بمدينةيقرر إحالةإلى الجهات المعنية وأسئلة شفاهية إلى عدد من الوزراء.يعلن إطلاق* انعقاد الجلسة الثانية بمؤسسةللجنة النظر في ملفات ضحايا الاعتداءات الإرهابية لسنواتتواصل النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنةيجري محادثة هاتفية مع وزيرة خارجيةتعلن تمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداريةبمناسبة حلول