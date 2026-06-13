قبلي: أكثر من 150 شخصا ينتفعون بخدمات قافلة طبيّة متعدّدة الاختصاصات بمجمع الصحة الاساسية بمدينة قبلي

أمّنت قافلة طبية متعدّدة الاختصاصات، انتظمت صباح اليوم السبت بمجمع الصحة الأساسية بقبلي، أكثر من 150 عيادة طبية مجانية في 5 اختصاصات طبية، تخلّلتها حصص تثقيفية في الصحة الإنجابية، وذلك ببادرة من المجمع، وبالتعاون مع جمعية النور الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة بقبلي، والجمعية الخيرية بالبليدات من معتمدية قبلي الجنوبية، والمندوبية الجهوية للديوان الوطني للاسرة والعمران البشري، وفق مديرة المجمع بالنيابة خديجة الشايب.وأوضحت الشايب، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذه البادرة الطبية تمثّل تكريما لروح مدير المجمع السابق لسعد بن صالح الذي توفي في شهر أفريل الماضي، وتنتظم تحت اشراف الإدارة الجهوية للصحة بقبلي في اطار استراتيجية وزارة الاشراف الهادفة لضمان الوصول العادل للخدمات الصحية لكل المواطنين، خاصة في المناطق الداخلية، مع توفير رعاية شاملة ومتكاملة تعزّز الصحة العامّة وتقرّب طبّ الاختصاص من المواطنين، وتخفّف الضغط على المستشفيات الجهوية.ولفتت إلى أن هذه القافلة الصحيّة جمعت بين عدّة اختصاصات، وشملت بالأساس طبّ أمراض القلب والشرايين، وطب العيون، الى جانب طبّ النساء والتوليد والصحة الإنجابية، والامراض الصدرية، وطب أمراض الدم السريري، مع التقصي المبكر لسرطان الثدي، ومرضي ضغط الدم والسكري.وذكرت أنّه تم تحديد عدد الأشخاص المنتفعين بالعيادات الطبية ما بين 20 و25 شخصا في كل اختصاص لتمكين الأطباء من القيام بالفحوصات في أفضل الظروف، مشيرة إلى أن الحالات التي تتطلب مزيدا من المتابعة سيتم توجيهها للمستشفى الجهوي لإجراء المزيد من الفحوصات والتكفّل برعايتها.