الفيفا يحافظ على مكانته ضمن أفضل المؤسسات الرياضية الدولية

حافظ الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ على تصنيفه ضمن أعلى فئات الحوكمة الرياضية الدولية، بعدما حل مجددا في المستوى الأعلى بتقرير رابطة الاتحادات الرياضية الدولية للألعاب الأولمبية الصيفية لتقييم معايير الحوكمة.وسجل /فيفا/ أفضل نتيجة في تاريخه بحصوله على 218 نقطة من أصل 240، بزيادة ست نقاط مقارنة بتقرير عام 2024، ليكون واحدا من 14 اتحادا رياضيا فقط ضمن الفئة الأعلى.وأشاد التقرير بالتزام /فيفا/ بقضايا المساواة بين الجنسين، وجهوده في تعزيز معايير الحوكمة لدى الاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادا، إلى جانب أدائه المتسق في مجالات الشفافية والنزاهة والديمقراطية والتنمية والاستدامة وآليات الرقابة.وأكد التقرير أن الاتحاد الدولي لكرة القدم واصل تحسين أدائه في جميع مؤشرات التقييم، بما يعكس التزامه بتطبيق أعلى معايير الحوكمة في مختلف أنشطته.