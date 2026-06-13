كاس العالم 2026:سرقة معدات تدريب إنقلترا قبل وصولها إلى كانساس سيتي
قالت الشرطة المحلية اليوم السبت إن منتخب إنقلترا تعرض لسرقة معدات التدريب الخاصة به قبل وصوله إلى كانساس سيتي، وذلك بعد تعرض مركبة كانت تنقل المعدات إلى مقر إقامته في كأس العالم لكرة القدم، للسرقة.
ووقع الحادث أثناء نقل المعدات من تربص إنقلترا قبل المونديال في فلوريدا إلى قرية سوب لكرة القدم، حيث كان من المقرر أن تكون جاهزة قبل أن يبدأ الفريق التدريبات بعد وصوله إلى كانساس سيتي اليوم.
وقالت الشرطة "نحقق في احتمال سرقة معدات من سيارة تابعة للفريق وصلت إلى كانساس سيتي، وقد اختفت بعض الأغراض منها هذا المساء".
وأضافت "التحقيق جار و تم احتجاز شخصين مشتبه بهما في انتظار مزيد من التحقيقات".
وذكرت تقارير إعلامية بريطانية، أن الكرات والأحذية كانت من بين الأشياء التي يعتقد أنها سرقت.
ووقع الحادث أثناء نقل المعدات من تربص إنقلترا قبل المونديال في فلوريدا إلى قرية سوب لكرة القدم، حيث كان من المقرر أن تكون جاهزة قبل أن يبدأ الفريق التدريبات بعد وصوله إلى كانساس سيتي اليوم.
وقالت الشرطة "نحقق في احتمال سرقة معدات من سيارة تابعة للفريق وصلت إلى كانساس سيتي، وقد اختفت بعض الأغراض منها هذا المساء".
وأضافت "التحقيق جار و تم احتجاز شخصين مشتبه بهما في انتظار مزيد من التحقيقات".
وذكرت تقارير إعلامية بريطانية، أن الكرات والأحذية كانت من بين الأشياء التي يعتقد أنها سرقت.
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