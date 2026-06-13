كاس العالم 2026:سرقة معدات تدريب ‌إنقلترا قبل وصولها إلى كانساس سيتي

​قالت الشرطة المحلية اليوم ​السبت إن منتخب ‌إنقلترا ‌تعرض لسرقة معدات ‌التدريب الخاصة به قبل وصوله إلى كانساس سيتي، وذلك ⁠بعد تعرض مركبة كانت تنقل المعدات إلى مقر ​إقامته في كأس العالم لكرة القدم، ⁠للسرقة.ووقع الحادث أثناء نقل المعدات من تربص ‌إنقلترا قبل المونديال في فلوريدا إلى قرية سوب لكرة القدم، حيث كان من المقرر أن تكون جاهزة قبل أن يبدأ الفريق التدريبات ​بعد وصوله إلى كانساس سيتي اليوم.وقالت الشرطة "نحقق في احتمال ‌سرقة معدات من سيارة تابعة للفريق وصلت إلى كانساس ⁠سيتي، وقد اختفت بعض ‌الأغراض منها هذا المساء".وأضافت "التحقيق جار و تم احتجاز شخصين مشتبه بهما في انتظار مزيد من التحقيقات".وذكرت تقارير إعلامية بريطانية، أن الكرات والأحذية كانت ‌من بين الأشياء التي ⁠يعتقد أنها سرقت.