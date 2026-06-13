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كاس العالم 2026:سرقة معدات تدريب ‌إنقلترا قبل وصولها إلى كانساس سيتي

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Bookmark article    Publié le Samedi 13 Juin 2026 - 10:20 قراءة: 0 د, 36 ث
      
​قالت الشرطة المحلية اليوم ​السبت إن منتخب ‌إنقلترا ‌تعرض لسرقة معدات ‌التدريب الخاصة به قبل وصوله إلى كانساس سيتي، وذلك ⁠بعد تعرض مركبة كانت تنقل المعدات إلى مقر ​إقامته في كأس العالم لكرة القدم، ⁠للسرقة.

ووقع الحادث أثناء نقل المعدات من تربص ‌إنقلترا قبل المونديال في فلوريدا إلى قرية سوب لكرة القدم، حيث كان من المقرر أن تكون جاهزة قبل أن يبدأ الفريق التدريبات ​بعد وصوله إلى كانساس سيتي اليوم.

وقالت الشرطة "نحقق في احتمال ‌سرقة معدات من سيارة تابعة للفريق وصلت إلى كانساس ⁠سيتي، وقد اختفت بعض ‌الأغراض منها هذا المساء".
وأضافت "التحقيق جار و تم احتجاز شخصين مشتبه بهما في انتظار مزيد من التحقيقات".
وذكرت تقارير إعلامية بريطانية، أن الكرات والأحذية كانت ‌من بين الأشياء التي ⁠يعتقد أنها سرقت.
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