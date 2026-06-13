الملتقى المغاربي للتعاون التربوي البيداغوجي من 1 الى 5 جويلية 2026 بالمهدية

-تنظم كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بالمهدية بالشراكة مع المجمع الجهوي لرياض الاطفال وفرع الكشافة التونسية بالجهة والمنظمة الجزائرية لرعاية الطفل والأسرة، الملتقى المغاربي للتعاون التربوي البيداغوجي وذلك من 1 الى 5 جويلية المقبل بولاية المهديةويأتي تنظيم هذا الملتقى في اطار تعزيز التعاون المغاربي في المجال التربوي والبيداغوجي وفتح فضاءات لتبادل الخبرات والتجارب بين المربين والمختصين والفاعلين في مجال الطفولة من خلال برنامج ثري يجمع بين الورشات التكوينية والمحاضرات العلمية والانشطة التنشيطية والبرامج الترفيهية والسياحيةويتضمن الملتقى سلسلة من المحاضرات العلمية والتأطير الأكاديمي باشراف أساتذة ودكاترة وخبراء ومختصين الى جانب ورشات تطبيقية تهدف الى تطوير مهارات المربي في مرافقة الطفل تربويا ونفسيا بأساليب علمية وانسانية حديثةويتخلل البرنامج ورشات تكوينية وتبادلية بين المشاركين ومحاضرات علمية متخصصة وأنشطة جماعية وتنشيطية وثقافية وفقرات ترفيهية وسياحية بمدينة المهدية الى جانب جلسة تقييم واختتام مع توزيع شهادات المشاركةوتدعو اللجنة المنظمة، كافة المربين والمربيات المختصين والمهتمين بمجال الطفولة والتربية الى المشاركة في هذا الموعد المغاربي المتميز الذي يجمع بين التكوين وتبادل الخبرات والانفتاح على التجارب التربوية المختلفة