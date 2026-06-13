كاس العالم 2026: كارلو أنشيلوتي يتوقع مواجهة صعبة للغاية أمام المنتخب المغربي

أكد مدرب منتخب البرازيل، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مساء الجمعة بنيوجيرسي، أن المباراة أمام المغرب، المقررة في الليلة الفاصلة بين السبت و الاحد (س23) على أرضية ملعب "نيويورك نيوجيرسي"، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026، ستكون صعبة للغاية أمام منتخب يعتبره من بين أكثر المنتخبات تنافسية على الساحة الدولية.وقال الإطار الفني الإيطالي، خلال الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء المرتقب، أن أسود الأطلس اكتسبوا، خلال السنوات الأخيرة، مكانة تفرض الاحترام، بفضل جودة تركيبتهم البشرية والعروض اللافتة التي بصموا عليها في كبريات المنافسات الدولية.وقال أنشيلوتي إن "المغرب منتخب قوي جدا، ويضم العديد من اللاعبين الذين يمارسون في أعلى مستوى، كما نكن الكثير من الاحترام لهذا الخصم"، معتبرا أن هذه المباراة الافتتاحية ستشكل اختبارا حقيقيا لمنتخب ال"سيليساو".وأشار مدرب المنتخب البرازيلي، في هذا السياق، إلى أن فريقه مطالب بإظهار روح جماعية وانضباط تكتيكي في جميع الخطوط، من أجل الحد من المؤهلات التقنية والبدنية للاعبين المغاربة، مع الحرص في الوقت ذاته على فرض أسلوب لعبه.من جهة أخرى، أوضح أنشيلوتي أن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة المغرب ستكون قريبة من تلك التي اعتمدها خلال آخر المباريات التحضيرية، مراهنا على سلاح الاستمرارية والانسجام بين عناصر المجموعة.وبخصوص غياب نيمار بداعي الإصابة، أكد أنشيلوتي أن منتخب بلاده يتوفر على الإمكانات اللازمة لرفع هذا التحدي، مشددا في الوقت ذاته على أهمية الحفاظ على التركيز على الهدف الجماعي.