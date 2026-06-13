مونديال 2026: نتطلع لتحقيق انجاز كبير خلال هذه النسخة انطلاقا من لقاء البرازيل (أشرف حكيمي )

أبدى قائد منتخب "أسود الأطلس"، أشرف حكيمي، استعداده الكبير عشية بدء المنتخب المغربي مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل لحساب المجموعة الثالثة، مؤكدا أن العناصر المغربية "تتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه التظاهرة".وقال حكيمي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة خلال الليلة الفاصلة بين السبت و الاحد (س23) بملعب نيويورك نيوجيرسي، "ندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها، سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي، وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض".وتابع الظهير الأيمن المغربي أن "أسود الأطلس" يتوفرون بدورهم على مؤهلات كبيرة، مضيفا "نحن أيضا نتمتع بالجودة اللازمة ولدينا لاعبون جيدون جدا (...) وبدعم من جماهيرنا، نحن مستعدون لتحقيق إنجاز عظيم".وفي هذا الصدد، أشار حكيمي إلى أن المجموعة بأكملها تضع كامل تركيزها على مباراة السبت، مؤكدا، "نحن نركز كثيرا على مباراة الغد التي نريد الفوز بها".واعتبر قائد منتخب "أسود الأطلس" أن المواجهة بين المغرب والبرازيل ستكون عالية المنافسة، مؤكدا أن نتيجة اللقاء ستحسمها جزئيات صغيرة، متوقعا أن "المباراة ستكون متكافئة جدا و لا أعتقد أن هناك مرشحا مفضلا في هذا النوع من المواجهات".وردا على سؤال حول المقارنات مع المنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2022، أوضح حكيمي أن الجيل الحالي يحمل بعض الاختلافات مع الاحتفاظ بنفس القيم، مشيرا إلى أن "الجيل الحالي يختلف عن جيل 2022، لكننا نحافظ على نفس المبادئ المتمثلة في خوض المباريات واحدة تلو الأخرى والبقاء مركزين على كل استحقاق".كما كشف لاعب باريس سان جيرمان أنه تبادل أطراف الحديث مع زميله في النادي، البرازيلي ماركينيوس، حول هذه القمة، مضيفا أنه "بعد تتويجنا برابطة أبطال أوروبا، تحدثنا عن مباراة الغد وقلنا إننا لن نكون زملاء فيها، بل سيرغب كل واحد في فوز منتخبه".وبخصوص الظروف المناخية، قال حكيمي "نحن معتادون على الحرارة والجو حار أيضا في المغرب، وقد وصلنا مبكرا إلى الولايات المتحدة من أجل التأقلم.. نحن جاهزون".