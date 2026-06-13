JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 10:20 Tunis

مونديال 2026: نتطلع لتحقيق انجاز كبير خلال هذه النسخة انطلاقا من لقاء البرازيل (أشرف حكيمي )

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a2d1d5568fed7.50722947_qpkgofljnimeh.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Juin 2026 - 10:04 Lecture 1 min, 27 sec
      
أبدى قائد منتخب "أسود الأطلس"، أشرف حكيمي، استعداده الكبير عشية بدء المنتخب المغربي مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل لحساب المجموعة الثالثة، مؤكدا أن العناصر المغربية "تتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه التظاهرة".

وقال حكيمي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة خلال الليلة الفاصلة بين السبت و الاحد (س23) بملعب نيويورك نيوجيرسي، "ندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها، سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي، وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض".

وتابع الظهير الأيمن المغربي أن "أسود الأطلس" يتوفرون بدورهم على مؤهلات كبيرة، مضيفا "نحن أيضا نتمتع بالجودة اللازمة ولدينا لاعبون جيدون جدا (...) وبدعم من جماهيرنا، نحن مستعدون لتحقيق إنجاز عظيم".

وفي هذا الصدد، أشار حكيمي إلى أن المجموعة بأكملها تضع كامل تركيزها على مباراة السبت، مؤكدا، "نحن نركز كثيرا على مباراة الغد التي نريد الفوز بها".

واعتبر قائد منتخب "أسود الأطلس" أن المواجهة بين المغرب والبرازيل ستكون عالية المنافسة، مؤكدا أن نتيجة اللقاء ستحسمها جزئيات صغيرة، متوقعا أن "المباراة ستكون متكافئة جدا و لا أعتقد أن هناك مرشحا مفضلا في هذا النوع من المواجهات".
وردا على سؤال حول المقارنات مع المنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2022، أوضح حكيمي أن الجيل الحالي يحمل بعض الاختلافات مع الاحتفاظ بنفس القيم، مشيرا إلى أن "الجيل الحالي يختلف عن جيل 2022، لكننا نحافظ على نفس المبادئ المتمثلة في خوض المباريات واحدة تلو الأخرى والبقاء مركزين على كل استحقاق".
كما كشف لاعب باريس سان جيرمان أنه تبادل أطراف الحديث مع زميله في النادي، البرازيلي ماركينيوس، حول هذه القمة، مضيفا أنه "بعد تتويجنا برابطة أبطال أوروبا، تحدثنا عن مباراة الغد وقلنا إننا لن نكون زملاء فيها، بل سيرغب كل واحد في فوز منتخبه".
وبخصوص الظروف المناخية، قال حكيمي "نحن معتادون على الحرارة والجو حار أيضا في المغرب، وقد وصلنا مبكرا إلى الولايات المتحدة من أجل التأقلم.. نحن جاهزون".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331051

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Qat - Swi
 WC 2026  23:00 Bra - Mor
 WC 2026  02:00 Hai - Sco
 WC 2026  05:00 Aus - Tur

كل الأخبار...

10:20 - كاس العالم 2026:سرقة معدات تدريب ‌إنقلترا قبل وصولها إلى كانساس سيتي
10:14 - إطلاق أول استشارة وطنية لتعزيز الصمود في مواجهة التغيرات المناخية في حوض مجردة
10:09 - كاس العالم 2026: كارلو أنشيلوتي يتوقع مواجهة صعبة للغاية أمام المنتخب المغربي
10:04 - مونديال 2026: نتطلع لتحقيق انجاز كبير خلال هذه النسخة انطلاقا من لقاء البرازيل (أشرف حكيمي )
10:01 - رئاسة الحكومة :عطلة بيوم واحد بمناسبة راس السنة الهجرية 1448
09:28 - تأجيل النظر في قضية "شبكات التسفير 2" إلى سبتمبر ورفض مطالب الإفراج
09:23 - طقس ... سماء صافية ودرجات الحرارة بين 26 و37 درجة
09:10 - وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والصحة تضبط إجراءات تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم للسنة الدراسية 2026-2027
08:44 - مبادرة "كتاب الثلاثية المميز" محور جلسة استماع بلجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية
08:32 - وزارة التشغيل تعلن عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 13 جوان 2026 | 27 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:30
19:41
16:11
12:26
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 36
Babnet
Babnet28°
27° Babnet
الــرياح:
2.76 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-18
37°-20
35°-25
32°-24
34°-24
  • Avoirs en devises 25288,5
  • (12/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,39207 DT
  • (12/06)
  • 1 $ = 2,93840 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/06)     1155,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/06)   29150 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>